En un entorno “dinámico y desafiante”, Coca-Cola Andina registra aumento del 25,3% en utilidades
En sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, la embotelladora también registró un alza del 12,8% en su Ebitda.
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Este martes, Coca-Cola Andina dio a conocer los resultados de su operación 2026. En ellos, la firma comunicó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, en lo que va del año, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora aumentó en un 25,3% en comparación al mismo periodo 2025, alcanzando $ 99.259 millones.
Las ventas consolidadas también mostraron resultados mayores a los registrados durante el mismo lapso de 2025, con un aumento del 4,1% para una cifra de $ 924.263 millones.
En el escrito, además, la compañía comunicó que el volumen de ventas en el periodo fue de 251,6 millones de cajas unitarias, un 0,2% más en términos interanuales. Esto, según detalló Andina, se explica “por el aumento del volumen en las operaciones de Brasil, Chile y Paraguay, parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen en la operación de Argentina”.
En esta misma línea, el Ebitda de la firma avanzó a $ 194.015 millones, un 12,8% más que el año previo.
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Miguel Ángel Peirano explicó que dicho desempeño “fue impulsado principalmente por el crecimiento del Ebitda ajustado en moneda local de nuestras operaciones en Brasil, Chile y Paraguay, los que crecieron 24,6%, 10,5% y 2,7%, respectivamente”.
En un entorno “dinámico y desafiante”, afirmó el ejecutivo, “marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y volatilidad cambiaria, mantenemos una mirada de largo plazo, enfocada en la resiliencia de nuestro modelo operativo y la cercanía con los mercados donde participamos”.
En este contexto, añadió, el aumento en el valor del petróleo “generará impactos en nuestra estructura de costos, particularmente en aquellos asociados a resina PET y logísticos. No obstante, el importante mix de retornables que tenemos en nuestras operaciones, junto con un foco permanente en eficiencia operacional y revenue management, nos permiten enfrentar de manera adecuada este escenario, manteniendo así un equilibrio entre resultados financieros y cercanía con nuestros consumidores”, afirmó.
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