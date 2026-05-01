Enel se salva tras casi dos años de espera: Gobierno define que "no se configura la causal" para proceder a la caducidad de su concesión

Dede el Ministerio de Energía explicaron que, incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa sobre la fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene "inalterada".

Tras casi dos años de espera, Enel Distribución logró sortear la valla más compleja que tenía por delante. La noche de este viernes, el Ministerio de Energía informó que no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión, sellando el fin del proceso que instruyó en agosto de 2024 el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric debido a los extensos cortes de electricidad que marcaron el invierno.

El 13 de abril, la cartera liderada por Ximena Rincón le solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) remitir la información respecto al desempeño de la firma de capitales italianos, a raíz de la petición de la concesión de 2024.

Según informó el Ministerio, la entidad fiscalizadora realizó un análisis exhaustivo exhaustivo de los datos entre los años 2019 y 2025, evaluando en detalle la calidad de suministro, la calidad comercial y la calidad de producto de la empresa eléctrica.

Fue así que, como resultado de dicho estudio, la SEC elaboró un informe técnico que envió al Ministerio el 29 de abril, el cual concluye -de acuerdo a la cartera- que "durante todo el periodo analizado, la empresa ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente".

Así, explicaron desde el Ministerio de Energía, la cartera realizó un análisis jurídico que determinó que, conforme a la normativa del sistema eléctrico, "no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión. Esto, añadieron, "en consideración a que la empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla".

La incógnita sobre el futuro de la concesión fue abordada en la última junta ordinaria de accionistas de Enel Distribución donde además se aprobó un aumento de capital de más de US$ 390 millones. En la cita, realizada el lunes, un accionista consultó respecto al hecho que estaba en cierta duda la permanencia de la empresa en Chile y se insistió en saber la percepción del gobierno respecto a la concesión que está en cuestión.

La compañía replicó en ese momento que "no hay ningún tipo de proyecto de que el grupo Enel quiera salir del país" y que tenían muy claro los procesos que tenían, los cuales -dijeron- "están todos bastante bien llevados".

La definición implica un triunfo para su CEO, Mónica Hodor, quien fue la mandatada para imponer un golpe de timón, lo que fue avalado un año después en cifras.

Según se consignó en la carta a la que suscribió Hodor en la última memoria anual de la firma, en 2025, en cuanto a los indicadores de calidad de servicio, “el Tiempo de Interrupción Promedio por Cliente alcanzó 166,8 minutos, registrando el mejor desempeño de los últimos cinco años”. Respecto al parámetro de Frecuencia de Interrupción Promedio por Cliente, este alcanzó -dijo- “1,3 interrupciones promedio por cliente en 2025, lo que representa una mejora de 44% respecto de 2024”.

¿Y la judicialización que impedía una definición?

Aunque en el gobierno de Boric había convicción en que la definición sobre la concesión de Enel Distribución se tomaría bajo dicha administración, meses antes de terminar el período se explicó que la decisión sería traspasada al mandato del Presidente José Antonio Kast. Lo anterior, ya que no se podría tomar una decisión mientras el caso esté judicializado

Desde el Ministerio explicaron que, si bien dicho proceso aún no concluye, "incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa en relación con la atribución de fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene inalterada".

Y sentenciaron: "En definitiva, el informe técnico de la SEC -cualquiera sea la resolución de la justicia- permite concluir que no se cumplen las condiciones para proceder a la caducidad de la concesión de la empresa eléctrica Enel, proceso iniciado en agosto de 2024 por el gobierno anterior".