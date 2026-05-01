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Enel se salva tras casi dos años de espera: Gobierno define que "no se configura la causal" para proceder a la caducidad de su concesión

Dede el Ministerio de Energía explicaron que, incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa sobre la fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene "inalterada".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 22:00 hrs.

Energía ENEL Concesiones Distribución Eléctrica gobierno Karen Peña
<p>Enel se salva tras casi dos años de espera: Gobierno define que "no se configura la causal" para proceder a la caducidad de su concesión</p>

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