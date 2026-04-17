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El golpe de timón que impuso Mónica Hodor en su primer año al mando de Enel Distribución

La filial destacó una mejora en los indicadores de calidad de servicio. Y si bien en el invierno pasado el foco estuvo en podas y cuadrillas, este año estará en la digitalización.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Karen Peña
<p>Mónica Hodor, gerenta general de Enel Distribución, asumió el 8 de abril de 2025.</p>

Mónica Hodor, gerenta general de Enel Distribución, asumió el 8 de abril de 2025.

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