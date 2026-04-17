El golpe de timón que impuso Mónica Hodor en su primer año al mando de Enel Distribución

La filial destacó una mejora en los indicadores de calidad de servicio. Y si bien en el invierno pasado el foco estuvo en podas y cuadrillas, este año estará en la digitalización.

El 8 de abril recién pasado, Mónica Hodor cumplió un año como gerenta general de Enel Distribución. Tras los extensos cortes de electricidad en agosto de 2024, que derivaron en una fuerte ofensiva del gobierno de entonces y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la ingeniera aeroespacial nacida en Rumania tomó el timón de la filial más compleja de la firma de capitales italianos en Chile.

Con gestión y exigencia desplegó diversas medidas que comienzan a dar resultados. Pero también, ya definió el eje central que tendrá la ofensiva de cara al invierno que se avecina. Y es que esta temporada invernal podría ser más desafiante, mientras la amenaza de una eventual caducidad de la concesión sigue latente.

Bajo su gestión, Enel Distribución ejecutó un plan de invierno que contempló un reforzamiento de las cuadrillas en terreno (alcanzando un total de 372 equipos operativos), la instalación de 750 dispositivos de telecontrol y la incorporación de 20 nuevos alimentadores de media tensión. Además, junto con entregar más de 3 mil equipos de respaldo eléctrico a hogares con clientes electrodependientes, se realizó un programa de gestión de vegetación que consideró la poda de más de 180 mil árboles.

También la firma suscribió un convenio de colaboración público-privada con Senapred y encargó a RMA Forest un estudio fitosanitario integral en la Región Metropolitana. El análisis de más de 31.500 árboles permitió identificar que un 14% presentaba condiciones “malas” o “críticas” (equivalente a 4.350 árboles). Esta información, comentaron fuentes ligadas a la compañía, ha sido clave para priorizar intervenciones en zonas de mayor riesgo, ejecutando la poda de más de 1.200 árboles críticos.

La filial votará el 27 de abril un aumento de capital de más de US$ 390 millones y sigue enfrentando la posibilidad de una eventual caducidad de su concesión.

Según se consignó en la carta a la que suscribió Hodor en la última memoria anual de la firma, en 2025, en cuanto a los indicadores de calidad de servicio, “el Tiempo de Interrupción Promedio por Cliente alcanzó 166,8 minutos, registrando el mejor desempeño de los últimos cinco años”. Respecto al parámetro de Frecuencia de Interrupción Promedio por Cliente, este alcanzó -dijo- “1,3 interrupciones promedio por cliente en 2025, lo que representa una mejora de 44% respecto de 2024”.

Fuentes de la SEC esquivaron evaluar si la firma ha mejorado con Hodor al mando. La misión de la entidad “es velar porque la ciudadanía reciba servicios eléctricos continuos y seguros. Y desde esta óptica, lo que nos corresponde es fiscalizar que las empresas del sector cumplan con los estándares que fija la normativa, en este caso, que se respeten los tiempos máximos sin energía”, comentaron.

“Las empresas deben tomar las decisiones necesarias para cumplir con los estándares que establece la normativa, asunto que, permanentemente, como SEC estamos monitoreando. Cuando las medidas adoptadas por las compañías logran los estándares esperados, la ciudadanía se ve beneficiada con un suministro eléctrico continuo y seguro. Por el contrario, cuando estos estándares no se cumplen, nos corresponde aplicar las multas que la normativa contempla”, afirmaron.

El año 2025 fue intenso, pero también promete serlo 2026, ya que hay probabilidad de mayores precipitaciones. A diferencia del plan de invierno del año pasado -que estuvo enfocado en mayores podas y cuadrillas- ahora la mayor apuesta de Hodor estará en la digitalización.

Fuentes vinculadas a Enel adelantan a DF que se están instalando 350 nuevos equipos de telecontrol que se suman a los más de 3.600 ya operativos. Según explican, estos permiten maniobrar la red de forma remota, aislar fallas e identificar zonas afectadas, restableciendo el suministro sin necesidad de desplazar de inmediato brigadas a terreno. Se contempla también la incorporación de sensores inteligentes en transformadores de distribución para monitorear su estado en tiempo real.

También este plan considera más de 350 cuadrillas trabajando en terreno y ya se programaron más de 60 mil podas que se ejecutarán durante los meses de invierno.

La amenaza sigue latente

La filial deberá seguir trabajando con la incógnita respecto a la eventual caducidad de su concesión. El proceso administrativo quedó en manos de la actual administración. Este fue uno de los temas abordados en febrero en la bilateral de las nuevas autoridades de energía con el entonces biministro Álvaro García. Allí se reforzó que mientras no hayan fallos respecto a la judicialización de la “fuerza mayor” y el “estado anormal agravado” no se podría avanzar.

Pero la empresa parece estar preparándose para lo que podría venir. Hace solo unos días, Hodor -quien tiene línea directa con Italia- informó al regulador local que Enel Distribución someterá a votación el 27 de abril una capitalización de más de US$ 390 millones.

Y aunque aún no se ha materializado un encuentro privado entre Hodor y las nuevas autoridades, ya se han registrado los primeros acercamientos de la mano de su participación gremial.

El 17 de marzo, el directorio de Empresas Eléctricas -asociación gremial que reúne a las principales compañías de distribución de electricidad- se reunió con la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el subsecretario Hugo Briones, para abordar los principales desafíos que enfrenta el segmento en Chile. Y, el 26 de marzo, Hodor estuvo en el aniversario de los 110 años de la asociación donde también participaron Rincón y Briones.