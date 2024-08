Gobierno inicia proceso de caducidad de concesión de Enel por extensos cortes de luz

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A casi una semana de los cortes de suministro eléctrico que aún mantienen a miles de clientes a oscuras, el Presidente de la República, Gabriel Boric, subió este miércoles el tono de sus críticas y en un punto de prensa desde La Moneda llamó a las distribuidoras eléctricas a adelantar compensaciones y anunció que solicitó al ministro de Energía, Diego Pardow, “evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias que ya están en curso, si no que también, revisar la concesión de la empresa Enel”.

Según explicó el mandatario, el fin de la concesión es un proceso tremendamente complejo, por lo que ha pedido evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. “Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad, toma tiempo. Hablamos de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil, y es lo que he pedido evaluar en virtud del comportamiento de las empresas”, sostuvo.

Boric se mostró partidario de aumentar sanciones a las eléctricas y afirmó que “hay empresas como Enel que han buscado ahorrarse plata y no han cumplido con estándares mínimos de atención a clientes”.

GABRIEL BORIC, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA “Estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad, toma tiempo. Hablamos de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil, y es lo que he pedido evaluar en virtud del comportamiento de las empresas”. MARTA CABEZAS, SUPERINTENDENTA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES “En esa reunión las empresas no fueron capaces de dar un diagnóstico, no tenían la idea clara de cuál era y dónde estaban los niveles de afectación”. Giuseppe Turchiarelli, GERENTE GENERAL DE ENEL “Acogemos el llamado del Presidente Gabriel Boric a acelerar, lo máximo posible, las compensaciones a través del Procedimiento Voluntario Compensatorio que ya habíamos abierto con el Sernac y que se halla en curso”.

Pasado el mediodía, en la comisión de Minería y Energía del Senado, Pardow afirmó: “Lo que nos instruyó el Presidente fue a estudiar este proceso de caducidad, pero no estudiar si se empieza, sino estudiar cómo se empieza y eso es lo que estamos haciendo y espero que en los próximos días podamos estructurar de la manera que corresponde, porque esto también es un procedimiento administrativo”.

Respecto a las compensaciones, el titular de Energía indicó que “tenemos, y así se les ha hecho saber a todas las distribuidoras eléctricas, toda la disposición para calcular esas compensaciones en este acto y que se paguen inmediatamente”. Sin embargo, advirtió que cuando se calculan las compensaciones, “normalmente estas son impugnadas por las empresas, sucesivamente, de manera administrativa, después de manera judicial y luego de ese proceso es que se consigue pagar a los ciudadanos”.

También participó en la comisión la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, quien señaló en medio de los incumplimientos detectados que -por ejemplo- Enel durante los dos primeros días botó el 50% de las llamadas que realizaron los clientes.

Según relató, se citó a las empresas el viernes para que indicaran la afectación, el diagnóstico y qué requerían para una pronta recuperación en el caso que no contaran con todos los recursos. “En esa reunión las empresas no fueron capaces de dar un diagnóstico, no tenían la idea clara de cuál era y dónde estaban los niveles de afectación”, aseguró Cabeza. Tanto así, añadió, que Pardow le pidió que se ausentaran por una hora para recoger un diagnóstico donde posteriormente tampoco -dijo- fueron capaces de entregarlo.

Cabeza recalcó, con números sobre la mesa, que las empresas “no han recuperado en la tasa de los compromisos que han exhibido”. En el caso de CGE, precisó que “el compromiso fue que el domingo iban a quedar casos aislados en Región Metropolitana y todavía persisten una gran cantidad de clientes sin suministro”.

El proyecto de ley que busca fortalecer la SEC volvió a surgir en el debate, ya que contemplaría mayores atribuciones para la entidad fiscalizadora. Pardow sostuvo que está terminado y que tiene que conversar con el nuevo presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para abordar la agenda legislativa.

CEO de Enel saca la voz

Una vez conocido el anuncio del Mandatario, en una declaración escrita, el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, sostuvo: “Ciertamente acogemos el llamado del Presidente Gabriel Boric a acelerar, lo máximo posible, las compensaciones a través del Procedimiento Voluntario Compensatorio que ya habíamos abierto con el Servicio Nacional de Protección al Consumidor (Sernac) y que se halla en curso”.

En la declaración no hubo mención a la revisión de la concesión ni a cuándo se repondrá el servicio a los clientes que aún se mantienen sin electricidad. “Enel Distribución tiene el compromiso total de seguir trabajando día y noche para que aquellos hogares que aún se encuentran sin luz puedan tenerla a la brevedad”, sostuvo.

Turchiarelli reiteró las medidas que han emprendido en la crisis, indicando que han empleado “todos los recursos de nuestra compañía y hemos contado con apoyo internacional del Grupo Enel desde Italia y otros países latinoamericanos, para hacer frente a esta gravísima emergencia”. “La complejidad de las fallas originadas en la caída de más 2000 árboles sobre la red de distribución ha impedido una pronta reposición del suministro”, enfatizó.

Los problemas de la compañía en Brasil