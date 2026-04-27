Enel Distribución aprueba aumento de capital y remarca que "no hay ningún interés" en dejar Chile

Por unanimidad, la firma dio luz verde a una capitalización por más de US$ 390 millones. Sobre la eventual caducidad de la concesión, instó a los accionistas a tener tranquilidad: "Tenemos muy claro los procesos que tenemos, están todos bastante bien llevados".

Tras la junta ordinaria de accionistas, este lunes Enel Distribución realizó un encuentro extraordinario donde decidió aprobar -por unanimidad- el aumento de capital por $ 360 mil millones (más de US$ 390 millones), el cual se instala como una antesala al debate que se desatará respecto a la caducidad de la concesión, ya que el proceso aún sigue en curso.

Previo a la votación, el gerente de Planificación y Control de Enel Distribución, Francisco Evans, explicó que este aumento de capital permitiría afrontar los pagos de deuda vigente actualmente en torno a $ 489 mil millones y al mismo tiempo mantiene una adecuada posición de caja para enfrentar eventuales necesidades de inversión, "lo que contribuirá a fortalecer la flexibilidad operativa de la compañía, particularmente en un escenario de potencial modernización y mejora del marco regulatorio aplicable".

En su argumentación, indicó que la aplicación de parte de los recursos provenientes del aumento de capital a la amortización de pasivos financieros permitirá reducir el nivel de endeudamiento de la sociedad.

Además, precisó que los estados financieros favorables descritos se verán parcialmente compensados por un mayor pago de impuestos, derivado de una menor utilización del escudo tributario asociado a la deductibilidad de intereses. "No obstante, se estima que el impacto neto del aumento de capital resulta positivo al contribuir al fortalecimiento de la estructura financiera y otorgar mayor flexibilidad financiera y operativa a Enel Distribución Chile", dijo.

Y agregó: "Al pagar una porción de su deuda se conseguirá un ahorro en gasto financiero neto de efectos tributarios, lo que otorgará a la compañía una mayor flexibilidad financiera".

Sin embargo, un accionista minoritario hizo ver sus inquietudes, principalmente por el valor de la acción. Desde la compañía indicaron que el precio del papel refleja un poco el entorno del negocio de la distribución en Chile.

"Una de las fuertes acciones que está desarrollando hoy día Enel Distribución está asociado al tema de pérdida. El tema de recuperar el tema de la deuda que tenía ante la compañía, los niveles de deuda que disciplina de mercado propiamente tal. Adicionalmente, nos vimos enfrentado en los años anteriores a una alta tasa de interés. Por lo tanto, cuando tenemos una deuda tenemos que pagar esa deuda y obviamente en un contexto de alta tasa de interés, esto generalmente genera una mayor salida de fondos", fue parte de la explicación planteada.

Se añadió que se tiene que cumplir con los dividendos y la empresa siempre tiene que cumplir con sus obligaciones, tanto operativas como de crecimiento, por lo tanto tenía que seguir invirtiendo.

"Hoy día probablemente el valor de mercado por un lado no tiene liquidez y adicionalmente puede tener una merma en función todos esos factores que comenté. Pero el plan industrial que tiene actualmente la compañía apalancado con este aumento de capital, obviamente que nosotros buscamos y el objetivo de la compañía es maximizar, aumentar su aumentar su fortaleza financiera dentro de un contexto regulado", se defendió la firma.

"Es lo que queremos todos: mejorar la salud financiera de la compañía y obviamente que en la medida que exista liquidez se pueda ver reflejado en el mercado en un mayor valor de la acción", remató la firma, agregando que "el aumento de capital es a prorrata de lo que cada uno de los accionistas tiene en la compañía".

Previamente, la presidenta de Enel Distribución, Ludovica Parodi, recordó que el período 2025 estuvo marcado por desafíos relevantes en un contexto de creciente electrificación de la demanda y de la necesidad de avanzar decididamente en marcos regulatorios que habiliten el desarrollo del sistema eléctrico.

"En este escenario, la compañía logró avances consistentes y medibles en resiliencia operativa, digitalización y sostenibilidad consolidando su liderazgo como la principal distribuidora eléctrica del país y reafirmando su compromiso con clientes y comunidades a través de un servicio seguro, continuo y de altos estándares de calidad", dijo.

Y remató: "Como directorio valoramos especialmente la capacidad de la compañía para ejecutar su estrategia con consistencia, incluso en escenarios complejos. Mirando hacia adelante enfrentamos una oportunidad histórica: Acompañar el proceso de electrificación del país, fortaleciendo la infraestructura y asegurando un servicio acorde a las crecientes exigencias de la sociedad. Para ello será fundamental avanzar en marcos regulatorios que reconozcan adecuadamente esta necesidad y habiliten las inversiones requeridas".

"No hay al menos ningún interés"

En la instancia, que duró casi dos horas sumando la junta ordinaria y luego la extraodinaria, hubo inquietud por el futuro de la compañía en Chile considerando que sigue en curso el proceso administrativo para una eventual caducidad de la concesión de Enel Distribución producto de los extensos cortes de electricidad que enfrentó la compañía en agosto de 2024.

A la hora de tratar otras materias de la firma de capitales italianos, en la junta ordinaria, uno de los accionistas pidió opinión respecto al hecho que estaba en cierta duda la permanencia de la empresa en Chile. "Sé que es algo más o menos delicado pero en la medida que se pueda referir a esto, yo se lo agradeceré. Yo supongo a priori que la empresa sigue en Chile", planteó.

La inquietud no fue contestata inmediatamente, pero sí al final del encuentro. "Queremos dar la tranquilidad de que, al menos para el grupo Enel (en Chile), no hay al menos ningún interés de que deje de estar en Chile, dejen de seguir invirtiendo en Chile. Y, por lo mismo, no hay noticia o no hay ningún tipo de proyecto de que el grupo Enel quiera salir del país. Eso para que quede bien claro. Y, por lo mismo, no existen dudas de la permanencia de la compañía Enel Distribución Chile en Chile", sostuvo el secretario del directorio, Alfredo Montes.

Pero luego, previo a comenzar la junta extraordinaria, se insistió en saber la percepción del gobierno respecto a la concesión que está en cuestión. Montes replicó que "la verdad es que nosotros no estamos calificados ni tampoco tenemos el conocimiento de lo que pueda decir la autoridad. Lamentablemente no le puedo decir yo qué es lo que ellos piensan. Sí le puedo decir en el fondo que nosotros tenemos muy claro los procesos que tenemos, están todos bastante bien llevados y sienta tranquilidad con eso".