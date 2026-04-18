Despegue del proyecto emblemático de Kast yreapertura temporal de Ormuz, marcaron la agenda

En su primera cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast repasó los hitos de su primer mes en el cargo para centrarse en el impulso al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la iniciativa emblemática de su mandato.

En un discurso de cerca de 20 minutos, Kast presentó los cinco ejes del proyecto -competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y contención del gasto público- concretados en más de 40 medidas, de las cuales el mandatario abordó en detalle las primeras 15 líneas de acción.

En materia tributaria, el proyecto propone una rebaja gradual del impuesto de Primera Categoría desde el 27% actual a un 23% al año 2029, con descensos de 1,5 punto en 2026, 1,5 en 2028 y 1 punto en 2029. Además, se retoma la reintegración del sistema tributario, permitiendo a los dueños de empresas imputar el 100% del crédito por impuesto de Primera Categoría —hoy limitado al 65%—, con plena reintegración recién en 2031.

El proyecto también repone un esquema similar al DL 600 para asegurar invariabilidad tributaria en inversiones de largo plazo por hasta 25 años. En materia de empleo, se contempla un crédito tributario para remuneraciones de entre UTM 7,8 y UTM 12, medida que beneficiaría a más de cuatro millones de trabajadores e inyectaría US$ 1.400 millones anuales a las empresas.

Entre las medidas con mayor impacto directo anunció una exención temporal de IVA por 12 meses a la venta de viviendas nuevas, con la meta de dinamizar un stock de 100 mil unidades, junto con la exención del impuesto territorial para propietarios mayores de 65 años sobre su vivienda principal, cuyo costo —estimado en US$ 200 millones— será compensado vía Fondo Común Municipal. El paquete, sin embargo, ya enfrenta cuestionamientos desde la oposición y gremios de las PYME, que advierten un sesgo hacia grandes empresas y critican la falta de medidas estructurales para el sector.

Mientras, Kast llamó al Congreso a aprobar la norma con urgencia, asegurando que “ningún sector puede darse el lujo de bloquearla", en los días previos y posteriores la estrategia del gobierno liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvo centrada en viabilizar la tramitación de la iniciativa en el Congreso, en el marco de la actual carta de navegación que prevé su envío a inicios de la próxima semana.

La frase de la semana

“Este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a tres urgencias reales, porque el crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor". JOSÉ ANTONIO KAST, Presidente de la República.

Irán abre el estrecho de Ormuz y mercados respiran

Antecedida de una nueva serie de fuertes tensiones y amenazas cruzadas entre EEUU e Irán, finalmente el estrecho de Ormuz –ruta vital para el comercio mundial y determinante en la escalada del petróleo- quedó completamente abierto al tráfico marítimo comercial desde este viernes, en una decisión posibilitada por la tregua de 10 días acordada entre Israel y Hezbolá. “Tras el anuncio del alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período del alto el fuego”, declaró el canciller iraní Abbas Araghchi este viernes en su cuenta en X.

Tras el anuncio, el precio de referencia del crudo Brent se desplomó más de un 10%, hasta los US$ 89,3 por barril, mientras que en el mercado cambiario local el valor del dólar cedió $ 11,7 hasta $ 876,2 poco después de la apertura.

Aunque la medida que se extendería por dos semanas abre una ventana para un proceso de desescalada del conflicto, persisten dudas sobre su sostenibilidad y sobre las condiciones que regirán el tránsito marítimo en el futuro cercano.

FMI mejora su proyección para el país

El FMI mejoró su proyección de crecimiento para Chile a 2,4% en 2026 (desde el 2% estimado en octubre), y prevé que suba a 2,6% en 2027, pese al complejo entorno global marcado por la guerra en Irán. Para la inflación, estima un IPC de 2,9% este año, una tasa de desempleo de 8,1% y un déficit en cuenta corriente de 0,8% del PIB.

En materia de ingreso per cápita, el organismo proyecta que Chile llegaría hasta los US$ 37.336 en 2026 (en dólares PPP), cruzaría los US$ 40.000 en 2028 y llegaría a US$ 45.074 en 2031, aunque seguirá por detrás de Panamá (US$ 46.405) y Uruguay (US$ 39.030). A nivel global, el FMI recortó su previsión de crecimiento mundial a 3,1% para 2026, con riesgos a la baja.

La presión sobre Codelco

Junto con reiterar sus críticas a la conducción de Codelco, nada menos que en su intervención en la Cesco Week -“hay que hacer un trabajo relevante para que vuelva a producir”, sostuvo-, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, elevó la tensión sobre la junta de accionistas de la estatal cuprífera del próximo lunes. “Tenía que estar produciendo este año 1,7 millones de toneladas y estamos al borde de 1,3 millones. Tenemos problemas de seguridad, de gobernabilidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que vuelva a ser esa empresa orgullo de todos los chilenos”, aseveró. Asimismo, Mas avanzó un paso en la designación del sucesor de Máximo Pacheco-cuyo período como presidente del directorio culmina este 25 de mayo- al señalar escuetamente que ya lo “tenemos definido", sin especificar el nombre del elegido. Y respecto de la permanencia de Pacheco como presidente de Novandino, enfatizó que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios”.

Chile y Argentina retoman tratado minero

Chile y Argentina acordaron reactivar el Tratado de Integración y Complementación Minera, retomando durante el primer semestre las sesiones de la Comisión Administradora, con el fin de destrabar y acelerar proyectos en zonas fronteriza.

El tratado —vigente desde 2000— establece un marco jurídico común para facilitar el desarrollo de iniciativas mineras binacionales mediante coordinación en materias clave como tributación, aduanas, infraestructura y normas laborales.

Con este acuerdo, el gobierno busca dar mayor celeridad a las inversiones y potenciar la cooperación binacional en un contexto de grandes oportunidades de desarrollo minero conjunto.

2,4 % es la nueva estimación de crecimiento para Chile en 2026 del FMI.

Luz verde para la misión de Andrés Ergas

El gobierno oficializó el nombramiento del empresario Andrés Ergas como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos, confirmando una decisión que se venía anticipando hace meses. Ingeniero comercial, Ergas cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sector privado, donde ha desarrollado negocios en áreas como banca, inmobiliaria, retail y turismo, además de participar en directorios de diversas compañías.

En paralelo, la Cancillería, también oficializó la designación del diplomático de carrera Milenko Skoknic como representante en Perú, dos plazas consideradas estratégicas para la política exterior del país.

Jorge Salvatierra vuelve a la presidencia de CAP

La renovación del directorio de la empres CAP implicó el regreso de Jorge Salvatierra a la presidencia, cargo que había desempeñado entre abril de 2021 y mayo de 2023. El directorio quedó conformado además por Roberto de Andraca, Juan Enrique Rassmuss, Andrés Sougarret, Carolina Schmidt, Patricia Núñez y Koji Uchino. Además, la compañía delineó sus prioridades de inversión para los próximos años, concentrando cerca del 92% de su gasto en el área minera.

En paralelo, la firma avanza en proyectos de largo plazo, incluyendo el desarrollo de tierras raras en conjunto con Aclara, con la meta de iniciar producción durante 2028.

Nuevos directores en Parque Arauco

Parque Arauco concretó la renovación de su gobierno corporativo tras su junta ordinaria de accionistas, donde redefinió su directorio de nueve integrantes.

La mesa mantuvo a cuatro miembros históricos —entre ellos su presidente, Salvador Said— y sumó cinco nuevos directores.

Entre los nuevos nombres destacan Fernando Massú, presidente de BTG Pactual Chile, junto a Gonzalo Quinteros y Francisco Sáenz Rica, además de los representantes de las AFP, Silvio Rostagno y Pilar Lamana. Con esta nueva composición, las administradoras de fondos de pensiones aseguraron dos de los nueve asientos del directorio, reflejando el aumento de su participación accionaria en la compañía.

La reconfiguración implicó la salida de cinco directores, incluidos Ana María Orellana y José Domingo Eluchans. El movimiento se da en un contexto de expansión de la firma, que mantiene un plan de inversiones superior a los US$ 1.000 millones, consolidando su estrategia de crecimiento regional en Chile, Perú y Colombia.

Las esperadas cifras de CLC

Clínica Las Condes publicó finalmente sus resultados de 2025, revelando pérdidas anuales por $ 65.468 millones, un 39% más bajas que los $ 107.720 millones en rojo de 2024. En la mejora en el primer año bajo la nueva administración, a clínica evidenció una recuperación en su actividad, con un alza en ingresos de 8% a $ 165.196 millones. Como parte de su ajuste estructural, CLC redujo su tamaño operativo -como el recorte de 43% su capacidad de camas -con el objetivo de mejorar eficiencia y alinear la oferta a la demanda real. La compañía calificó las cifras de 2025 como un “punto de inflexión crítico” a un período de recuperación estructural.

Fin de la era de Alfonso Larraín en Concha y Toro

El histórico empresario Alfonso Larraín dejará el directorio de Viña Concha y Toro tras 57 años ligado a la compañía, en el marco de la renovación de la mesa que será votada en la próxima junta de accionistas. Su salida marca el cierre de una de las trayectorias más extensas en la alta dirección empresarial chilena, tras ingresar al directorio en 1969.

En paralelo, entre las nuevas incorporaciones aparece como candidata independiente Sandra Porcile Rojas, ingeniera civil, fundadora y directora de Protteina Foods, y exdirectora de Ripley. Por su parte buscarán mantenerse en el directorio el actual presidente Rafael Guilisasti y el vicepresidente Felipe Larraín Vial, además de Rafael Marín, Pablo Guilisasti, Janet Awad y Blanca Bustamante.

Carlos Maldonado en BancoEstado

El Presidente José Antonio Kast designó al abogado Carlos Maldonado como nuevo integrante del consejo directivo de BancoEstado para el período 2026-2030. Su llegada se produce en un momento de ajustes en la composición del órgano en línea con el nuevo gobierno.

Maldonado cuenta con una amplia trayectoria ligada al sector público, y entre 2006 y 2010 se desempeñó como ministro de Justicia y subsecretario general de Gobierno durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. En la jornada, el banco formalizó la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora.

El plan por US$ 500 millones de Coca-Cola Andina

Coca-Cola Andina anunció un plan de inversión por US$ 500 millones para 2026 y 2027 con el objetivo de fortalecer su crecimiento en la región. La hoja de ruta contempla iniciativas en los mercados donde ya opera: Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. El foco del plan estará en ampliar la capacidad productiva, reforzar el uso de envases retornables, fortalecer la red logística y avanzar en la digitalización, además de potenciar su presencia comercial en la región.

Para 2026, la inversión alcanzará cerca de US$ 250 millones, con Brasil concentrando la mayor parte del gasto (US $ 110 millones), seguido por Chile (US$ 65 millones) y Argentina (US$ 45 millones).