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Constanza Bollmann deja la gerencia general de la Asociación de AFP tras casi cinco años en el cargo

La máxima ejecutiva del gremio de las administradoras dejará el puesto en mayo, por razones personales, según afirmaron desde la entidad.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 12:17 hrs.

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<p>Constanza Bollmann deja la gerencia general de la Asociación de AFP tras casi cinco años en el cargo</p>

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