Constanza Bollmann deja la gerencia general de la Asociación de AFP tras casi cinco años en el cargo

La máxima ejecutiva del gremio de las administradoras dejará el puesto en mayo, por razones personales, según afirmaron desde la entidad.

Siguen los cambios en la Asociación de AFP (AAFP). Tras la salida de Paulina Yazigi de la presidencia del gremio y la llegada en marzo de León Fernández como el nuevo timonel, ahora será la gerenta general, Constanza Bollmann, la que está próxima a salir del cargo, según fuentes conocedoras de la situación de la abogada.

"Tras casi diez años en el gremio y cinco en el cargo de gerente general, Constanza Bollman dejará su puesto en la Asociación de AFP a fines de mayo por motivos personales", confirmó la AAFP a DF.

Bollman arribó a la gerencia general de la AAFP en junio de 2021, con 39 años de edad y pocos meses después de la llegada de la entonces presidenta de la entidad, Alejandra Cox, y en reemplazo de otro histórico ejecutivo, Fernando Larraín.

Entre los desafíos que tuvo que enfrentar en el cargo se encuentran los diferentes debates previsionales, los retiros de fondos, la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y, más recientemente, la implementación de la reforma al sistema de pensiones.

"Durante su paso por la entidad gremial, Constanza lideró muchas reformas y procesos importantes, como la coordinación entre las administradoras privadas de la gestión y pago de la PGU, el proceso de los retiros previsionales que se pagaron en tiempo y forma a los afiliados, la ejecución de la Ley N° 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Alimentos, la gestión de Pensión Anticipada por Enfermedad Terminal (PAET), y más recientemente, la reforma previsional aprobada en 2025 que está en plena etapa de implementación", señaló la Asociación.

La entidad agregó que "Constanza cierra así una exitosa etapa ligada a la Asociación que la llevó incluso a obtener el premio Mujeres Líderes en 2022, y por ello el gremio y sus miembros le agradecen y desean lo mejor".

La experiencia de Bollmann

Previo a su llegada la gerencia general de la Asociación de AFP, Bollmann se desempeñó como fiscal del gremio, siendo una asistente regular a las reuniones de directorio, por lo que su llegada al cargo de máxima ejecutiva en reemplazo de Larraín fue fluido.

Estudió derecho en la Universidad Católica y luego trabajó por tres años, entre 2007 y 2010, en el estudio jurídico Barros y Errázuriz, uno de los más influyentes de la plaza.

Posteriormente, con la llegada a La Moneda de la primera administración del expresidente Sebastián Piñera, se incorporó al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) -actual Ministerio de la Mujer y Equidad de Género-, como jefa de gabinete de la exministra Carolina Schmidt.

Tras su paso por el gobierno ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde ejerció como abogada relatora y luego como secretaria subrogante, trabajando de forma directa con todos los ministros que, en ese entonces, integraron el organismo judicial. Allí, por ejemplo, llevó la causa de la colusión de las farmacias y trabajó junto a los ministros en la redacción del fallo final de esa causa.

En 2015, partió a la London School Of Economics (LSE), en Inglaterra, donde cursó un master en Administración y Políticas Públicas, para luego entrar a la Asociación de AFP.