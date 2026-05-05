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AFP protagonizan juntas de accionistas 2026: lograron elegir a 28 directores para 21 empresas

Las administradoras sacaron cuentas alegres del proceso, ya que lograron incorporar a nuevos representantes en firmas como Parque Arauco, Santander y Latam Airlines.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP junta de accionistas directores de empresas
<p>Carolina Schmidt nueva directora independiente en Falabella. Juan Benavides Nuevo director independiente en Banco Santander. Pilar lamana nueva directora independiente en Parque Arauco.</p>

Carolina Schmidt nueva directora independiente en Falabella. Juan Benavides Nuevo director independiente en Banco Santander. Pilar lamana nueva directora independiente en Parque Arauco.

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