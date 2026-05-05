AFP protagonizan juntas de accionistas 2026: lograron elegir a 28 directores para 21 empresas

Las administradoras sacaron cuentas alegres del proceso, ya que lograron incorporar a nuevos representantes en firmas como Parque Arauco, Santander y Latam Airlines.

La semana pasada se cerró el período de juntas ordinarias de accionistas 2026 y las AFP fueron protagonistas en varias de estas asambleas.

En el proceso, las administradoras lograron elegir a 28 directores (as) independientes en 21 empresas en las que invierten los fondos de pensiones, lo que fue considerado como un resultado positivo al interior de la Asociación de AFP.

“El proceso de elección de directores independientes en 2026 presenta un alto estándar técnico y regulatorio. El proceso es complejo, debido a que los fondos de pensiones son inversionistas minoritarios y para la elección final de un candidato debe concurrir el acuerdo de diversos inversionistas minoritarios en la persona que reúne la mayor cantidad de requisitos, dentro de un universo de muchos profesionales con alta calificación y experiencia”, destacó el gremio a DF.

Agregó que “sin embargo, el proceso 2026 se cerró satisfactoriamente dados estos resultados”.

Este año, las gestoras lograron colocar a 13 nuevos directores, renovar a otros 14, mientras que apoyaron a un candidato independiente. Para la búsqueda de nuevos candidatos, las AFP se asesoraron con el headhunter C Group.

Para ser elegible como director en representación de las AFP, los candidatos deben estar inscritos en el registro de directores de la Superintendencia de Pensiones, donde deben acreditar, entre otros aspectos, formación profesional, probidad financiera y ausencia de inhabilidades legales.

En el detalle, las gestoras lograron colocar a 13 nuevos directores, renovar a otros 14, mientras que apoyaron a un candidato independiente.

Del retail a la banca

Entre las empresas donde las gestoras previsionales lograron elegir directores se encuentran varias del IPSA.

En Falabella, las AFP lograron un asiento para su candidata, la exministra de Medio Ambiente, de la Mujer y de Educación de los gobiernos de Sebastián Piñera, Carolina Schmidt.

En Parque Arauco, las AFP pudieron incrementar un puesto en la mesa y eligieron a dos directores: María del Pilar Lamana y Silvio Rostagno.

La primera es socia fundadora de la consultora Gotomarket y el segundo oficia en la actualidad como vicepresidente del directorio de Sigdo Koppers.

Otra firma destacada en el proceso fue Latam Airlines, ya que las AFP lograron incorporar a dos miembros en el directorio, con la elección del expresidente de Consorcio Financiero y otrora timonel de la Asociación de Aseguradores, Marcos Büchi, y el exgerente general de AES Gener, Felipe Cerón.

En el sector financiero las administradoras también tuvieron incidencia. En Banco Santander incorporaron como director independiente al expresidente de AFP Habitat y Codelco, Juan Benavides; en Banco Itaú Chile ingresó quien fuera exdirector y exejecutivo de Banco Santander, Raimundo Monge; mientras que en Banco de Chile lograron renovar a la expresidenta de TVN, Anita Holuigue.

Otra renovación se materializó en Entel, con la elección de Luz Granier. Por su parte, en la supermercadista SMU las AFP pudieron sumar un tercer director, ya que se renovó en el cargo a Enrique Gundemann y a Alejandro Danús, y se incorporó a la mesa José Luis Irarrázabal.

Sin elección

La Asociación de AFP explicó que por norma, si una administradora tiene a través de la inversión de los fondos de pensiones al menos 1% de la propiedad de una sociedad, ésta debe presentar un candidato, pese a que tenga pocas posibilidades de éxito en la elección.

En el proceso recién terminado, las administradoras se encontraron en esas condiciones en cuatro empresas. Estas fueron CAP, CCU, Empresa de Electricidad de Magallanes y la sociedad cascada de SQM Potasios de Chile.