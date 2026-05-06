Pensiones: fondo E es el único que retrocede en abril por mal desempeño de la renta fija

El resto de los selectivos tuvieron un buen resultados, gracias al rendimiento positivo de la renta variable.

Todos los fondos de pensiones tuvieron un buen rendimiento en abril, excepto el E, el más conservador del sistema, que registró una baja real de 1,2% en el mes.

¿El motivo? Según informó la Superintendencia de Pensiones, el mal desempeño del selectivo se debió a las pérdidas de inversiones en instrumentos de renta fija, tanto nacional como extranjeros.

"Se explica principalmente por las pérdidas de capital que afectaron a las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija y títulos de deuda local producto del alza de las tasas de interés. Como referencia, los activos de renta fija internacionales anotaron una rentabilidad negativa de 2,08% en pesos en abril 2026 (medidos a través del índice LEGATRUU que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión)", indicó el regulador a través de un comunicado.

Sin embargo, el resto de los fondos, desde el A al D, tuvieron un mejor desempeño, impulsado por los buenos resultados de la renta variable.

En abril pasado, los fondos A y B, los más riesgosos, fueron los de mejor rendimiento, tras cerrar con rentabilidades reales de 4,8% y 3,9%, respectivamente. El C también experimentó un avance, con un retorno real de 2%, mientras que más atrás se ubicó el D, con un avance de 0,5% real

"Tras finalizar el cuarto mes del año, las principales bolsas de Japón, Estados Unidos y China registraron alzas medidas en pesos de 11,13%, de 8,89% y de 4,71%, respectivamente. Las bolsas de Alemania, Brasil y Hong Kong tuvieron retornos de 4,68%, de 2,79% y de 2,13%, respectivamente", señaló la Superintendencia.

"Como referencia, el mes pasado los índices MSCI mundial y MSCI emergente obtuvieron rentabilidades en pesos de 7,55% y 10,94%, respectivamente, mientras que el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el IPSA tuvo un incremento mensual de 4,22%", agregó.

Avances anuales

Pese a la baja mensual del fondo E en abril, todos los selectivos han logrado ganancias en los últimos 12 meses.

Los fondos A y B anotaron alzas reales de 21,4% y 17,1%, respectivamente, mientras que el C tuvo una rentabilidad real de 11,3% en el mismo período.

En el caso de los fondos D y E, estos tuvieron subidas de 6,7% y de 2,6%, cada uno.