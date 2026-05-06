Pensiones: fondo E es el único que retrocede en abril por mal desempeño de la renta fija
El resto de los selectivos tuvieron un buen resultados, gracias al rendimiento positivo de la renta variable.
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Todos los fondos de pensiones tuvieron un buen rendimiento en abril, excepto el E, el más conservador del sistema, que registró una baja real de 1,2% en el mes.
¿El motivo? Según informó la Superintendencia de Pensiones, el mal desempeño del selectivo se debió a las pérdidas de inversiones en instrumentos de renta fija, tanto nacional como extranjeros.
"Se explica principalmente por las pérdidas de capital que afectaron a las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija y títulos de deuda local producto del alza de las tasas de interés. Como referencia, los activos de renta fija internacionales anotaron una rentabilidad negativa de 2,08% en pesos en abril 2026 (medidos a través del índice LEGATRUU que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión)", indicó el regulador a través de un comunicado.
Sin embargo, el resto de los fondos, desde el A al D, tuvieron un mejor desempeño, impulsado por los buenos resultados de la renta variable.
En abril pasado, los fondos A y B, los más riesgosos, fueron los de mejor rendimiento, tras cerrar con rentabilidades reales de 4,8% y 3,9%, respectivamente. El C también experimentó un avance, con un retorno real de 2%, mientras que más atrás se ubicó el D, con un avance de 0,5% real
"Tras finalizar el cuarto mes del año, las principales bolsas de Japón, Estados Unidos y China registraron alzas medidas en pesos de 11,13%, de 8,89% y de 4,71%, respectivamente. Las bolsas de Alemania, Brasil y Hong Kong tuvieron retornos de 4,68%, de 2,79% y de 2,13%, respectivamente", señaló la Superintendencia.
"Como referencia, el mes pasado los índices MSCI mundial y MSCI emergente obtuvieron rentabilidades en pesos de 7,55% y 10,94%, respectivamente, mientras que el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el IPSA tuvo un incremento mensual de 4,22%", agregó.
Avances anuales
Pese a la baja mensual del fondo E en abril, todos los selectivos han logrado ganancias en los últimos 12 meses.
Los fondos A y B anotaron alzas reales de 21,4% y 17,1%, respectivamente, mientras que el C tuvo una rentabilidad real de 11,3% en el mismo período.
En el caso de los fondos D y E, estos tuvieron subidas de 6,7% y de 2,6%, cada uno.
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