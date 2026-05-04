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Estudio de Fintual asegura que el fondo E es el de mayor volatilidad durante los últimos cinco años

Sostiene que el multifondo más conservador del sistema ha incrementado su riesgo como parte de una estrategia de las AFP que incluye una mayor apuesta por derivados.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Estudio de Fintual asegura que el fondo E es el de mayor volatilidad durante los últimos cinco años</p>

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