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AFP encargan informe en derecho a Ferrada Nehme para revisar tarifas que cobrará el IPS como prestador de soporte

Las administradoras solicitaron el estudio de manera previa al retiro del decreto tarifario desde la Contraloría por parte de la Subsecretaría de Previsión Social.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP reforma previsional tarifas
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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