Salario mínimo: Gobierno propone acotada alza de 1,4% y segunda alza en 2027 por IPC
"El reajuste propuesto busca conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal”, dice el proyecto de ley.
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Tras el término de la negociación con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), finalmente este lunes se dio cuenta en el Congreso del proyecto de salario mínimo propuesto por el gobierno.
De acuerdo a la propuesta legislativa, el Ejecutivo propuso una fórmula de dos reajustes, ligados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto quiere decir que se propone incrementar el monto del ingreso mínimo mensual a $ 546.546, de acuerdo con la variación de la inflación acumulada entre enero y marzo de 2026, que alcanzó un 1,4%. A su vez, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad se elevaria a $ 407.711 y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales a $ 352.298, de acuerdo a la propuesta.
Además, a contar del 1 de enero de 2027, se propone reajustar el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el IPC entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
“El reajuste propuesto busca conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño, resguardando especialmente las condiciones de quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado del trabajo”, dice el texto.
El proyecto de ley, además, expone que el ingreso mínimo mensual ha experimentado en los últimos años un “crecimiento real relevante (23% respecto a mayo de 2022), superior a la evolución de las remuneraciones promedio y del PIB per cápita”. Así, expone que el monto vigente representa una proporción elevada respecto de la mediana de ingresos laborales, “ubicándose por sobre los estándares observados en numerosas economías comparables”.
Estos efectos, agrega el texto, adquieren especial relevancia considerando que más del 70% de las personas que perciben el ingreso mínimo mensual se desempeñan en micro, pequeñas y medianas empresas “segmento particularmente sensible a aumentos abruptos en sus costos laborales”.
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