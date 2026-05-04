Lobby en abril: Cabezón y Cortez sostienen reuniones con AFP y administradoras generales de fondos

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, fueron objetivo de varias empresas del sector previsional y financiero para sostener reuniones bajo la Ley de Lobby durante abril, desde las AFP hasta las AGF.



Por ejemplo, la subsecretaria Cabezón recibió el 9 de abril al cofundador y al CIO de Fintual, Omar Larré, quien estuvo acompañado por el gerente general de la administradora, Benjamín Maluenda, y la encargada de estrategia, Adelaida Correa. ¿El motivo? La presentación de su proyecto para la eventual creación de una AFP, además de exponer acerca de las barreras de entrada al mercado.



El 23 de abril, la autoridad se reunión con el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, con el objetivo de sostener un saludo protocolar y abordar aspectos técnicos relacionados con la implementación de la reforma previsional. A la cita también asistieron la gerenta de comunicaciones de la firma, Macarena Larraín, y el abogado César Soto.

Las reuniones de Cortez

Por su parte, Cortez recibió el 6 de abril, en citas distintas, a representantes de dos AFP, para abordar la reforma previsional y presentarse al nuevo regulador del sector. En primer lugar, se reunió con la presidenta y el gerente general de Cuprum, Daniela Zechetto y Martín Mujica, respectivamente. Luego, sostuvo un encuentro con el presidente de AFP Uno, Ignacio Álvarez.



Un par de días después tuvo una cita con la Asociación de AFP, representada por su presidente, León Fernández. También estuvieron presentes el presidente del directorio de ProVida, Andrés Merino; su par de AFP Capital, Juan Carlos Chomalí; y el gerente general de PlanVital, José Joaquín Pratt.



La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) también visitó las oficinas de la Superintendencia de Pensiones a mediados de mes, para presentar al nuevo directorio del gremio. La delegación estuvo encabezada por su presidenta, María José Montero, y su gerenta general, Pilar Concha. Además, participaron sus directores Luis Alberto Letelier y Alejandro Bezanilla.



El 27 de abril, Cortez recibió a la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), Karol Fernández, quien estuvo acompañada por el gerente de estudios, Manuel José Tábilo, y la gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos, Paula Maldonado.