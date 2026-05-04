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Lobby en abril: Cabezón y Cortez sostienen reuniones con AFP y administradoras generales de fondos

También hubo encuentros de las autoridades con la FIAP y Acafi.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 13:00 hrs.

Pensiones reforma previsional regulador lobby AFP Daniel Vizcarra AGF
<p>Lobby en abril: Cabezón y Cortez sostienen reuniones con AFP y administradoras generales de fondos</p>

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