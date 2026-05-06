Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Multinacionales
Multinacionales

Ted Turner, el multimillonario fundador de la cadena CNN, muere a los 87 años

Turner se convirtió en una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación y el entretenimiento de Estados Unidos, con sus cadenas especializadas en noticias, deportes, reposiciones y películas antiguas.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 10:26 hrs.

Medios de comunicación Multinacionales empresarios
<p>Turner en una imagen de archivo junto a su exesposa Jane Fonda. (Foto: Reuters)</p>

Turner en una imagen de archivo junto a su exesposa Jane Fonda. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores
2
Economía y Política

Consejo Fiscal ve riesgos del proyecto de reactivación: dice que se requerirán nuevas medidas de financiamiento para evitar un mayor deterioro de arcas públicas
3
Empresas

Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García
4
Regiones

Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
5
Internacional

Trump afirma que la guerra podría terminar si Irán acepta una propuesta de paz que analiza Teherán
6
Mercados

Dólar se hunde casi $ 15 a niveles de $ 890 pasado el mediodía por expectativa sobre posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
7
Mercados

Con roadshow y una meta de US$ 300 millones: Parque Arauco sale a conquistar al mercado con aumento de capital
8
Economía y Política

SII entra al debate por la ley de reactivación y destaca la baja de tasa corporativa y la ventana para repatriar capitales
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete