Ted Turner, el multimillonario fundador de la cadena CNN, muere a los 87 años
Turner se convirtió en una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación y el entretenimiento de Estados Unidos, con sus cadenas especializadas en noticias, deportes, reposiciones y películas antiguas.
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Ted Turner, el audaz deportista y empresario cuya ambición e instinto le llevaron a crear un imperio mediático que incluía la innovadora cadena de noticias CNN, falleció a los 87 años, informó CNN el miércoles citando un comunicado de prensa de Turner Enterprises.
No se reveló la causa de su muerte. En septiembre de 2018, Turner dijo que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa.
Se hizo multimillonario al hacerse cargo del negocio de vallas publicitarias de su padre, comprar una cadena de televisión en 1970 y convertirla en lo que sería un vasto y pionero grupo televisivo.
Turner se convirtió en una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación y el entretenimiento de Estados Unidos, con sus cadenas especializadas en noticias, deportes, reposiciones y películas antiguas.
Pero no se detuvo ahí. Añadió el estudio cinematográfico MGM/UA a su cartera antes de dar un paso aún mayor: fusionar su Turner Broadcasting System con Time Warner en 1996.
Turner dirigió la división de redes de cable de la nueva empresa y fue su principal accionista, pero le costó adaptarse a un sistema corporativo tras décadas de actuar con total libertad como su propio jefe. Finalmente, perdió el control de sus cadenas.
Hombre de pasiones
También se convirtió en uno de los principales ecologistas del mundo, uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos y un importante filántropo, que donó US$ 1.000 millones a las Naciones Unidas.
Con un bigote fino, una sonrisa con huecos entre los dientes, un hoyuelo en la barbilla y un brillo pícaro en los ojos, Turner se dedicó a una gran variedad de pasiones.
En la década de 1970 fue propietario del equipo de béisbol Atlanta Braves y de los Atlanta Hawks de la NBA, y capitaneó su yate, el Courageous, en la Copa América.
Entre las muchas mujeres que pasaron por su vida estuvo la actriz ganadora del Óscar Jane Fonda.
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