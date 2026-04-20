Tenso round entre Pacheco y Quiroz en junta de Codelco: timonel de la estatal dice "no hay crisis" y ministro de Hacienda pregunta al directorio si "comparte este autoelogio"
En una presentación de 45 minutos, el presidente de la mesa defendió su gestión y dijo que someter a la corporación a "inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse".
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Extrema tensión en la junta de accionistas de Codelco. Tras la lectura el discurso del presidente del directorio, Máximo Pacheco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, inquirió: "¿No hay ninguna critica? ¿La administración no se hace ninguna autocritca de nada? ¿Comparte este autoelogio todo el directorio?".
Y es que en su última comparecencia en una asamblea de socios como timonel de la estatal, Pacheco entregó un fuerte mensaje dirigido a la administración que lo sucede y aprovechó de responder a las críticas vertidas por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en los últimos días.
El discurso de Pacheco
“Este balance productivo de 2025 es el reflejo de una corporación en transición, cuya meta sigue siendo recuperar una producción total, contando la propia y la de filiales y coligadas, de 1 millón 700 mil toneladas a 2030, tal como se dio a conocer en 2019″, dijo Pacheco.
“Entregamos una corporación con un horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación, fundamentado en una planificación minera responsable, sin sesgos optimistas”, dijo el exministro de Energía.
Hizo ver la necesidad de mantener a Codelco como un activo estratégico del país, más aún en las actuales condiciones geopolíticas, donde el cobre y el litio son considerados minerales críticos.
“Durante décadas se dijo que Codelco es el sueldo de Chile. Hoy entendemos, además, que la minería es parte de la geopolítica: producir minerales críticos es un desafío técnico, pero es más una responsabilidad estratégica”, resaltó.
“Chile ha fortalecido su posición gracias a sus recursos y su capital humano, pero principalmente porque cuenta con Codelco, su activo más estratégico. Cuidar este legado no es una opción; es una obligación”, agregó.
Y deslizando una crítica a los cuestionamientos del biministro Daniel Mas, puntualizó: “Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.
Recordó un estudio solicitado al inicio de su gestión, que identificó cuatro hallazgos estructurales que determinaron “de manera irreversible”, dijo, la trayectoria a la baja de la producción: la antigüedad de los yacimientos (sus minas más longevas promedian 88 años, 65 años de diferencia respecto al promedio de la industria mundial); la consecuente caída de las leyes de mineral (en 1990 era 1,3 toneladas por cada 100 toneladas de mineral extraído y en 2025 fue de 0,62); el incremento exponencial de los costos y riesgos geotécnicos de los yacimientos; y atraso en los proyectos estructurales.
Sobre eso último, explicó: “Recibimos una cartera de proyectos que sufría la tensión de un inicio tardío y una ejecución simultánea, al límite de las capacidades del mercado”.
Y destacó: “Hoy entregamos una ruta de inversiones con bases técnicas realistas, cronogramas ajustados y un control de gestión que asume la volatilidad del entorno global”.
Pacheco hizo una crítica a las administraciones anteriores. “El alza de costos en Codelco es la factura que hoy pagamos por creer que la gestión operativa podría compensar indefinidamente problemas que eran, en esencia, geológicos y estructurales. No se puede ‘gestionar’ una caída de ley o una mayor profundidad de los rajos sólo con eficiencia; se requiere infraestructura, tecnología nueva, mejor geología y mayor exploración”.
Con respecto al fuerte incremento de la deuda -algo que fue fustigado por Mas, ya que pasó de US$ 17.242 millones al cierre de 2021 a US$ 24.658 millones en 2025- Pacheco recordó que en ese periodo Codelco invirtió US$ 17.725 millones, para dar entre 30 y 50 años más de vida a sus yacimientos, en un contexto en que la corporación sólo puede financiarse vía endeudamiento, puesto que todas sus utilidades son absorbidas por el Fisco.
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