Tenso round entre Pacheco y Quiroz en junta de Codelco: timonel de la estatal dice "no hay crisis" y ministro de Hacienda pregunta al directorio si "comparte este autoelogio"

“Entregamos una corporación con un horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación, fundamentado en una planificación minera responsable, sin sesgos optimistas”, dijo el exministro de Energía.

Hizo ver la necesidad de mantener a Codelco como un activo estratégico del país, más aún en las actuales condiciones geopolíticas, donde el cobre y el litio son considerados minerales críticos.

“Durante décadas se dijo que Codelco es el sueldo de Chile. Hoy entendemos, además, que la minería es parte de la geopolítica: producir minerales críticos es un desafío técnico, pero es más una responsabilidad estratégica”, resaltó.

“Chile ha fortalecido su posición gracias a sus recursos y su capital humano, pero principalmente porque cuenta con Codelco, su activo más estratégico. Cuidar este legado no es una opción; es una obligación”, agregó.

Y deslizando una crítica a los cuestionamientos del biministro Daniel Mas, puntualizó: “Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.

Recordó un estudio solicitado al inicio de su gestión, que identificó cuatro hallazgos estructurales que determinaron “de manera irreversible”, dijo, la trayectoria a la baja de la producción: la antigüedad de los yacimientos (sus minas más longevas promedian 88 años, 65 años de diferencia respecto al promedio de la industria mundial); la consecuente caída de las leyes de mineral (en 1990 era 1,3 toneladas por cada 100 toneladas de mineral extraído y en 2025 fue de 0,62); el incremento exponencial de los costos y riesgos geotécnicos de los yacimientos; y atraso en los proyectos estructurales.

Sobre eso último, explicó: “Recibimos una cartera de proyectos que sufría la tensión de un inicio tardío y una ejecución simultánea, al límite de las capacidades del mercado”.

Y destacó: “Hoy entregamos una ruta de inversiones con bases técnicas realistas, cronogramas ajustados y un control de gestión que asume la volatilidad del entorno global”.

En cuanto a los mayores costos de producción, reconoció que en 2025 los costos directos (C1) llegaron a US$ 208,65 por libra, en una tendencia alcista que viene de años, aunque los vinculó también a “la caída de las leyes de mineral, la mayor profundidad de los yacimientos y el costo del agua desalinizada, que, en Chile, es siete veces superior a las fuentes continentales”.

Pacheco hizo una crítica a las administraciones anteriores. “El alza de costos en Codelco es la factura que hoy pagamos por creer que la gestión operativa podría compensar indefinidamente problemas que eran, en esencia, geológicos y estructurales. No se puede ‘gestionar’ una caída de ley o una mayor profundidad de los rajos sólo con eficiencia; se requiere infraestructura, tecnología nueva, mejor geología y mayor exploración”.

Con respecto al fuerte incremento de la deuda -algo que fue fustigado por Mas, ya que pasó de US$ 17.242 millones al cierre de 2021 a US$ 24.658 millones en 2025- Pacheco recordó que en ese periodo Codelco invirtió US$ 17.725 millones, para dar entre 30 y 50 años más de vida a sus yacimientos, en un contexto en que la corporación sólo puede financiarse vía endeudamiento, puesto que todas sus utilidades son absorbidas por el Fisco.