Rafael Vergara: la tercera carta que se juega para el directorio de Codelco

La próxima semana se darán a conocer los nombres de los nuevos directores de Codelco que serán designados por el gobierno de José Antonio Kast.

La próxima semana se darán a conocer los nombres de los nuevos directores de Codelco que serán designados por el gobierno de José Antonio Kast, en uno de los primeros movimientos relevantes de la nueva administración en materia minera y empresarial.

Hasta ahora, dos nombres aparecen definidos. Uno de ellos es Bernardo Fontaine, economista que tomó relevancia dentro del círculo cercano de Kast durante la campaña presidencial al estar a cargo del plan: Desafío 90.

La segunda carta sería Luz Granier, exdirectora de Metro de Santiago y actual integrante del directorio de Entel.

A estos nombres se sumaría un tercer candidato, cuya designación aún no estaría completamente cerrada pero que ya comenzó a trascender en el mercado: Rafael Vergara Gutiérrez. Es abogado y socio del estudio Carey y cuenta con una trayectoria vinculada al sector minero y derecho ambiental. Además, se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde imparte el curso de Derecho Minero.