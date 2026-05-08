Quiroz debuta en Chile Day y Wall Street entre aplausos, bromas y altas expectativas de inversionistas

El foco de la presentación del ministro de Hacienda estuvo en explicar la situación macroeconómica del país y convencer a los inversionistas extranjeros de que el Ejecutivo está impulsando una agenda pro crecimiento.

Desde Nueva York

A las 9 de la mañana, en los salones del hotel JW Marriott Essex House de Nueva York, se dio el puntapié inicial a una nueva edición de Chile Day 2026 histórica en términos de asistencia. Con más de 500 asistentes -entre autoridades, inversionistas, ejecutivos y representantes del mercado financiero local e internacional-, el evento comenzó marcado por una sola pregunta que se repetía en los pasillos: ¿viene o no viene Jorge Quiroz?

La duda se instaló luego de que se conociera que el buministro de Economía y Minería, Daniel Mas, había suspendido su participación. Y mientras comenzaban las primeras actividades del seminario, la incertidumbre seguía rondando entre los asistentes.

Pero la respuesta llegó rápido. Entre saludos, acreditaciones y reuniones bilaterales, comenzaron a circular las confirmaciones: el jefe de las finanzas públicas sí había tomado el vuelo rumbo a Nueva York, luego de que se aprobara la idea de legislar la megarreforma, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Y aunque la exposición del ministro estaba agendada para las 13:15 horas, la jornada del titular de Hacienda había comenzado bastante antes. Durante la mañana sostuvo reuniones privadas con actores del mercado local e internacional. Dialogante, distendido y particularmente receptivo se le vio entrando y saliendo de esos encuentros. Incluso protagonizó un cordial saludo con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, a quien le comentó entre sonrisas: “Rosanna, tanto tiempo”.

Ya entrada la tarde, el salón principal estaba completamente lleno. Quiroz subió al escenario sonriendo y arrancó de inmediato con una broma que relajó el ambiente. “Alguien me dijo que no hiciera bromas, pero cuando vengo a Estados Unidos, hay algo en el ambiente que me obliga a hacerlo”, lanzó.

Chile solía ser, una gran estrella, y todavía lo es para quienes tienen edad suficiente para recordarlo. Y todavía teníamos algunas razones para seguir creyendo en ello. Pero hubo programas y políticas que, paso a paso, fueron debilitando nuestra capacidad de crecer.

Y el tono no cambió durante toda la exposición.

En una presentación de cerca de 40 minutos -marcada por bromas permanentes, referencias personales y momentos de humor- el ministro abordó ante inversionistas internacionales el escenario fiscal de Chile y las medidas que impulsa el Gobierno para recuperar el crecimiento económico.

La instancia estuvo enfocada principalmente para actores extranjeros, no estuvo marcada por anuncios ni grandes novedades de política pública. Más bien, el objetivo era otro: explicar la situación macroeconómica del país, transparentar el deterioro de ciertos indicadores y convencer a los inversionistas de que el Ejecutivo está impulsando una agenda pro crecimiento.

“Chile solía ser, una gran estrella, y todavía lo es para quienes tienen edad suficiente para recordarlo. Y todavía teníamos algunas razones para seguir creyendo en ello. Pero hubo programas y políticas que, paso a paso, fueron debilitando nuestra capacidad de crecer”, sostuvo.

El ministro incluso comentó a los inversionistas presentes que en todas las campañas presidenciales de la última elección el crecimiento económico había sido tema central. “Incluyendo la reducción de la tasa del impuesto corporativo, estaba presente en todos los candidatos”, señaló, destacando que se trataba de una preocupación transversal más allá de los distintos sectores políticos.

A medida que avanzaba la presentación, Quiroz fue desplegando una serie de cifras comparativas respecto de 2010, dando cuenta -según expuso- del deterioro de la economía chilena en los últimos años. Habló del menor crecimiento del PIB, del aumento del desempleo, de la caída en la inversión y de la baja en la recaudación tributaria no minera, que “cayó cerca de 70% el último mes”, entre otros indicadores.

Con todo, planteó un diagnóstico directo ante el auditorio: “Chile está cargando un peso demasiado grande sobre el crecimiento. Tenemos impuestos corporativos poco competitivos y una enorme incertidumbre tributaria”.

Pero tras exponer los números más complejos, volvió rápidamente al tono optimista que marcó toda su intervención. “El único problema es que estamos partiendo desde un punto inicial muy desafiante”, dijo, y luego, entre risas, agregó: “Pero soy optimista de verdad, vamos a superar esto bastante rápido”.

La frase desató risas inmediatas en el salón y luego un fuerte aplauso de los asistentes.

Uno de los momentos más comentados de la exposición vino acompañado por una lámina donde aparecía la imagen de una persona subiendo una montaña. “Tenemos que devolver libertad y entregar el marco adecuado para que exista iniciativa privada y para que toda la energía del sector privado pueda desplegarse”, afirmó, mientras explicaba que el proceso debía hacerse “paso a paso, como subir una montaña”.

Luego delineó los tres pilares de la estrategia económica del Ejecutivo: regulación más simple, competitividad tributaria y responsabilidad fiscal.

“La receta que vamos a seguir no consiste simplemente en bajar un impuesto y subir otro para compensar. También implica reducir gasto público, y estamos trabajando en eso”, sostuvo.

Agregó: “Tenemos tres herramientas para hacer esto. La primera es gestión: actuar todos los días, levantarse temprano en la mañana, ir a la oficina y hacer el trabajo. La segunda son los decretos, que son actos administrativos que el gobierno puede dictar utilizando facultades que ya existen en la ley. Y no, esto no es una dictadura; simplemente son decretos permitidos por la legislación vigente. Y la tercera herramienta son las leyes, porque hay cosas que efectivamente requieren cambios legales”.

Tras el diagnóstico, el ministro pasó a detallar algunas de las medidas impulsadas por Hacienda en los primeros 50 días de Gobierno, entre las que mencionó la recaudación del CAE, el trabajo en el comité de ministros y explicar la megarreforma.

El ambiente distendido se mantuvo hasta el final. Ya cerrando su exposición, Quiroz volvió a insistir en el tono optimista de su mensaje. “Somos bastante optimistas respecto del futuro”, sostuvo antes de mirar hacia la primera fila y emplazar directamente al senador UDI Javier Macaya: “¿Cierto que somos optimistas, senador?”.

La receta que vamos a seguir no consiste simplemente en bajar un impuesto y subir otro para compensar. También implica reducir gasto público, y estamos trabajando en eso.

La escena volvió a generar risas en el salón.

Finalmente, el ministro cerró con un mensaje directo a los inversionistas extranjeros: “Los invito a mirar nuevamente a Chile con esta nueva perspectiva”.

El cierre estuvo acompañado por una larga ronda de aplausos. Después de bajar del escenario, varios asistentes se acercaron a saludarlo, pedirle fotografías y continuar conversando con él. Entre quienes compartieron con el ministro estuvieron la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; la presidenta de la Asociación de Fondos de Inversión (Acafi), María José Montero; y el CEO de Moneda Patria, Alfonso Duval.

Y la siguiente parada del ministro fueron las oficinas de Nasdaq, donde llegó acompañado por buena parte de la delegación que participó en Chile Day para participar del tradicional “Ring The Bell”, la ceremonia de cierre de los mercados bursátiles. Y mientras Quiroz tocaba la campana en Nueva York, su imagen aparecía proyectada en las pantallas gigantes de Times Square, uno de los puntos más icónicos de Manhattan.

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Lo que valoró el mercado

Tras la presentación, distintos representantes del mercado valoraron el tono y el contenido de la exposición del ministro.

El managing director & head of corporate banking and capital markets de Scotiabank Chile, Luis Felipe Irarrázaval, sostuvo que: “El Ministro de Hacienda realizó una completa presentación de la coyuntura y desafíos del país, así como un resumen ejecutivo de lo que han hecho en los primeros 50 días de gobierno, y los planes y leyes que buscan implementar. Me pareció positivo porque le permitió al mercado conocer las primeras directrices del nuevo gobierno”.

Por su parte, el socio de Barros & Errázuriz, Luis Alberto Letelier, planteó que “el ministro Quiroz tiene una agenda muy importante de desarrollo de mercado de capitales y encuentro muy valioso el hecho de que resalte la importancia que un mercado más profundo y líquido tiene en el crecimiento del país”.

En tanto, el gerente de BICE Inversiones, Cristian Gaete, sostuvo que: “Me parece muy bien que se ponga el foco en el crecimiento y en la eficiencia, esos son temas que normalmente hacen que la economía crezca más rápido”.

Por su parte, María José Montero, presidenta de la Acafi, señaló que compartía el diagnóstico del ministro sobre la urgencia de reactivar el crecimiento para generar empleo y sostener políticas públicas en el tiempo. "Creemos que la regulación simple e impuestos competitivos generan inversiones y desarrollo sostenible, indicó.

A su vez, varios representantes de fondos extranjeros presentes en la exposición -y que prefirieron mantener reserva de sus nombres- comentaron que la agenda expuesta por el Gobierno les parecía atractiva y que existe interés por seguir mirando oportunidades de inversión en Chile.

De esta forma Quiroz pasó su primera prueba ante Wall Street.