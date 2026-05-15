Señales financieras
Mercados: la semana en datos
Una radiografía semanal de los mercados globales: índices, volatilidad y acciones que marcaron los últimos cinco días de operaciones.
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Una radiografía semanal de los mercados globales: índices, volatilidad y acciones que marcaron los últimos cinco días de operaciones.
Por: Francisco Noguera
Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:21 hrs.