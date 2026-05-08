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Abigail Disney en LSE, la heredera que demanda más impuestos para los ricos

Amiga cercana de Andrés Velasco, la activista trajo su documental a Londres como parte de su campaña contra la “codicia extrema”.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Marcela Vélez-Plickert
<p>Abigail Disney en LSE, la heredera que demanda más impuestos para los ricos</p>

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