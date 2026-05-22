Jonathan Andic, el heredero de Mango sospechoso de asesinar a su padre
El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic, fundador de la tienda de ropa, murió al caer por un precipicio en Montserrat durante una excursión con su hijo. Lo que se presentó como un accidente derivó en una investigación por homicidio. Detrás del caso hay una relación envenenada por el dinero y el resentimiento.
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Su secretaria dijo que se lo robaron durante un viaje de tres días a Ecuador en marzo de 2025, lo que, según señaló Galván, coincidió con las noticias de los medios de comunicación de que los investigadores habían reabierto el caso de la muerte de Isak.
En 1981, el año en que nació Jonathan, su padre dirigía una empresa que comenzó vendiendo blusas importadas de Turquía. La empresa inició su expansión internacional en 1992. A finales de la década de 1990, Mango ya contaba con tiendas en más de 30 países. Jonathan entró a la empresa en 2005 y pasó a dirigir la división de ropa masculina, Mango Man, en 2007. En 2014 era uno de los dos vicepresidentes ejecutivos e Isak, entonces presidente, dijo que Jonathan “ejercía de” director ejecutivo.
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