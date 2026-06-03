Ataques en Irán y nuevos aranceles golpean a los mercados

Ni los socios más cercanos de Washington quedan exentos de su nueva arremetida arancelaria. Tal como habíamos advertido en el Primer Click de ayer, tras el informe sobre Brasil, la Oficina del Representante Comercial de EEUU publicó el resultado de las investigaciones lanzadas bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.

El resultado es una nueva ola de tarifas que sacude moderadamente a los mercados, afectados además por reportes de ataques más intensos entre EEUU e Irán. El petróleo repunta, de la mano del dólar. Las acciones operan mixtas.

Washington anunció que impondrá aranceles de 10% para 54 de las 60 economías investigadas, y 12,5% para algunos países, entre ellos China, India y Corea del Sur. En el primer grupo se encuentran Chile, México, la Unión Europea y países con gobiernos aliados a Trump como Argentina y Ecuador.

El argumento para estos aranceles es el no cumplir prohibiciones efectivas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado. En el informe se cita que, similar a otros países: “los resultados de esta investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Chile relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense”.

Ahora se abre un período de negociaciones, con audiencias con varios países agendadas para inicios de julio. Pero el objetivo de la administración de Trump es poner en vigor estos nuevos aranceles a fines de julio, a tiempo para cuando venzan las tarifas de 10% anunciadas en enero, tras el veto de la Corte Suprema a la estrategia arancelaria original.

En Asia, las acciones chinas, más expuestas a la arremetida comercial estadounidense, operaron con pérdidas. El Hang Seng cayó más de 1% Mientras, El Nikkei japonés marcó otro récord tras un alza de 2,50%, impulsada por el frenesí de la IA. Las acciones europeas caen 0,33%, con los aranceles e Irán en la mira. Los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Dow Jones avanzando hacia una apertura en rojo, mientras el Nasdaq y el S&P500 se benefician del impulso de la tecnología.

El cobre y otros metales retroceden. El dólar extiende su avance. El petróleo sube 2,5% y el barril de crudo Brent supera los U$98.

El repunte del petróleo podría continuar a lo largo del día. En una entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que “se podría levantar el bloqueo (naval) a Irán hacia el Día del Trabajo (Labor Day)”. La fecha corresponde al 7 de septiembre. Es decir, que esta declaración, recogida por Bloomberg, extiende el escenario previsto para el cierre del estrecho de Ormuz por al menos tres meses.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de creciente temor al quiebre del cese al fuego, tras reportes de un intercambio de ataques entre EEUU e Irán, que afectaron una base militar estadounidense en Bahrain y un aeropuerto civil en Kuwait.

Pero todos estos riesgos compiten con la euforia generada por la IA. Desde Taipei, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dice que hay que “estar loco” para cuestionar la rentabilidad de las inversiones en una tecnología.

Una de las grandes beneficiadas es la bolsa de Corea del Sur. Su índice principal, el Kospi renta 104% en lo que va del año y Tim Moe de Goldman Sachs acaba de elevar su nivel objetivo a 12.000 puntos. Es decir, un 36% más alto desde su último cierre.

Pero es SpaceX la protagonista de la jornada. No es en sí una empresa de IA, pero Elon Musk quiere convertirla en el centro de su gran conglomerado de robótica e IA. Reuters reporta que SpaceX podría revelar hoy los términos de su IPO. Bloomberg agrega que la empresa buscará US$75.000 millones, en la que será una IPO histórica, y que le daría una valoración por US$1,75 billones. SpaceX colocaría sus acciones en US$135, apelando directamente a los inversionistas retail.

La magnitud de la IPO obliga a una reconfiguración del mercado financiero, dado que los inversionistas podrían vender otros activos para obtener liquidez necesaria para participar de esta salida a bolsa. Sería uno de los factores detrás de la caída del bitcoin (hoy en US$67.068) y otras criptomonedas.

SpaceX no genera utilidades. Si las cifras reportadas son correctas, SpaceX tendría un ratio de precio/ventas de 94 veces, casi cuatro veces más que Nvidia (24x). Elaboré una tabla (con ayuda de Claude) comparando a SpaceX con otras tecnológicas en base a los resultados del cierre de año fiscal 2025:

Otros titulares esta mañana nos llevan a Japón. Una nueva caída del yen a los 160 por dólar provocó una nueva intervención verbal de parte de la primera ministra, Sanae Takaichi, que acusó “acciones especulativas” afectando al mercado cambiario. La divisa japonesa frenó su caída tras las declaraciones.

Inditex fue la protagonista de la apertura europea. La matriz de Zara reportó un aumento de 5,8% en sus ventas del primer trimestre y adelantó que ya crecen a un ritmo de 11,5% a inicios del segundo período del año. Las acciones de Inditex suben 4,18%.

En la portada de Diario Financiero: Huachipato vuelve a la vida: Aceros AZA va por los activos siderúrgicos de CAP en operación por US$ 400 millones. Mercado respalda nuevo techo de deuda solicitado por Hacienda, pero advierte efecto sobre tasas e intereses.

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