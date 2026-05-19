Optimismo en el mercado llega a su mayor nivel en cuatro años

El mercado sostiene la respiración a la espera de un acuerdo entre EEUU e Irán. El petróleo pone freno a sus alzas, ayudando a estabilizar a los bonos, después de que Donald Trump suspendiera el reinicio de ataques contra Irán. Según el presidente estadounidense, aliados del Golfo Pérsico pidieron más tiempo para alcanzar un acuerdo y Teherán habría presentado una contrapropuesta.

El petróleo retrocede más de 1%, pero el crudo Brent se mantiene por encima de US$110 por barril y el WTI cotiza en US$107,50. El dólar opera plano. Las tasas de los bonos del Tesoro se estabilizan, pero en sus niveles más altos en décadas. En el caso de los papeles del Tesoro, la tasa a 10 años se ubica en 4,61% y la de 30 años en 5,15%, sus niveles más altos desde 2007.

Tras una sesión mixta en Asia, marcada por fuertes caídas en las acciones tecnológicas en Corea y Taiwán, los futuros estadounidenses operan en rojo con el Nasdaq liderando las pérdidas. Las acciones europeas se desacoplan y defienden un alza de 0,78%.

Aunque Trump aseguró que “hay una gran posibilidad” de alcanzar un acuerdo satisfactorio que impediría que Irán desarrolle un arma nuclear, reportes que citan fuentes estadounidenses señalan que las demandas del régimen iraní siguen siendo inaceptables.

Pero el mercado evita caídas mayores, también con los resultados de Nvidia y grandes retailers estadounidenses en la mira. Positivos reportes ayudarían a mantener a los inversionistas concentrados en el corto plazo y el buen momento de las empresas. Solo queda un décimo de las empresas del S&P500 por reportar sus balances. Hasta ahora, el 84% ha reportado resultados por encima de las expectativas, y el primer trimestre cerraría con un crecimiento de 28% en las utilidades, en el mejor período desde 2021.

Es el buen rendimiento de las empresas lo que ha alimentado el optimismo. La encuesta de Bank of America a los gestores de fondos, realizada entre el 8 y el 14 de mayo, reveló que el 50% está sobreponderado en acciones, lo que supone un salto desde el 13% del mes anterior y uno de los niveles de optimismo más altos desde enero de 2022.

Cuatro de cada diez reconocen que hay un alto riesgo inflacionario de efectos de segunda vuelta, un 66% creen que el cierre del estrecho de Ormuz terminará dentro de unos meses y casi el mismo porcentaje espera que la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años alcance el 6 %, en el que sería su nivel más alto desde 1999.

A pesar de este escenario de riesgo, solo el 4% cree posible un “aterrizaje forzoso” de la economía, mientras que un 39% no ve un aterrizaje en el horizonte.

El grupo de analistas de BofA, liderado por Michael Hartnett, considera que a principios de junio las acciones estarán “maduras para la toma de ganancias”, y que los rendimientos de los bonos serán los que “determinen la magnitud del ajuste”.

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Las cuentas de trading del presidente estadounidense también han estado muy activas en renta variable. Su reporte del primer trimestre muestra 3.700 transacciones en el período, más de 40 diarias. Se comparan con las 380 registradas en el trimestre anterior. Axios señala que las transacciones involucran “algunas empresas muy expuestas a las decisiones políticas federales”. Entre las firmas que destacan: Nvidia, Oracle, Dell, Microsoft y Boeing.

A esta polémica se suma el anuncio de que el presidente estadounidense alcanzó un acuerdo judicial con el Servicio de Impuestos. Trump había demandado al IRS por US$10.000 millones. El acuerdo contempla que el IRS destine US$1.800 millones de su presupuesto a un “fondo de reparación” para quienes Trump considera que fueron víctimas de persecución política por parte del gobierno de Joe Biden. El fondo será manejado por una comisión encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche, exabogado personal de Trump.

Casi un centenar de legisladores demócratas presentaron un escrito acusando “un nivel de corrupción sin precedentes” y varios adelantan que buscarán un juicio político contra el mandatario, si recuperan la mayoría de la Cámara en noviembre.

En la portada de Diario Financiero: PIB de Chile cae más de lo previsto en el primer trimestre y mercado se despide de crecimiento de 2% este año. Gremios mineros arremeten contra el fallo que anula el permiso del megaproyecto de Collahuasi. El Banco Central aumenta la exigencia de capital contracíclico a los bancos de 0,5% a 1% por riesgos globales.

Los dejo con una frase para reflexionar. En entrevista con Bloomberg, el CEO del banco Standard Chartered, Bill Winters, declaró sobre el recorte de 8.000 puestos de trabajo y lo que ve como el camino a seguir para mejorar en eficiencia: “No es reducción de costos; es reemplazar, en algunos casos, capital humano de menor valor… No se están perdiendo puestos de trabajo, pero sí se están reduciendo las funciones de algunos puestos en favor de las máquinas, y esto se acelerará a medida que avancemos hacia la IA”.

¿Es este un tema que les preocupa en sus empresas o sectores de trabajo? Los leo: mvelez@df.cl.

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