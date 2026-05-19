Detienen al hijo del fundador de Mango en investigación por la muerte de su padre

Jonathan Andic, vicepresidente del grupo de moda con ventas de 3.800 millones de euros, quedó bajo custodia policial mientras la justicia determina si la caída fatal de su padre fue un homicidio.

La policía de Cataluña dijo que hoy martes detuvo al hijo del fundador del grupo de moda español Mango en relación con la investigación sobre la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024.

Isak Andic falleció tras caer más de 100 metros por un barranco mientras realizaba una excursión con miembros de su familia cerca de Barcelona. Su muerte se consideró inicialmente un accidente, pero los Mossos d'Esquadra (el cuerpo de policía de la Generalitat de Cataluña) dijeron posteriormente que se estaba investigando como un posible homicidio. Un portavoz de la familia confirmó que Jonathan Andic estaba siendo interrogado por los investigadores, pero se negó a dar más detalles.

"La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", dijo el portavoz sobre Jonathan Andic, quien, según la policía, fue detenido el martes y permanece bajo custodia.

El portavoz reiteró que la familia de Jonathan Andic estaba convencida de su inocencia. El tribunal que lleva el caso declaró el año pasado que la investigación no se dirigía contra ninguna persona en concreto.

Se espera que sea trasladado pronto a un tribunal de instrucción para declarar ante un juez, según un portavoz de la policía, quien añadió que la investigación sigue bajo secreto de sumario.

Isak Andic, nacido en Estambul, se trasladó a Cataluña, en el noreste de España, en la década de 1960 y fundó Mango en 1984. Convirtió a su empresa en un grupo global considerado competidor de Zara.

En el momento de su fallecimiento, era presidente no ejecutivo de Mango y, según Forbes, su patrimonio neto ascendía a 4.500 millones de dólares.

La empresa, con sede en Barcelona y que no cotiza en bolsa, declaró unas ventas de 3.800 millones de euros (4.410 millones de dólares) en 2025.

Jonathan Andic, que anteriormente trabajaba en las operaciones minoristas de Mango, es ahora vicepresidente del consejo de administración.

Mango se ha negado a hacer comentarios sobre la noticia.