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Presidente de Enel Chile y distribución eléctrica: "Esperamos que este año se pueda avanzar en una norma que eleve estándares de calidad y seguridad del suministro"

En la junta ordinaria de accionistas, Marcelo Castillo recordó los hechos que marcaron el 2025 en el sector y señaló que estos recuerdan la importancia de contar con infraestructura resiliente, procesos sólidos y un marco normativo que acompañe las nuevas demandas de la ciudadanía.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 11:56 hrs.

ENEL Energía junta de accionistas Karen Peña
<p>La junta de accionistas de Enel Chile estuvo presidida por Marcelo Castillo. </p>

La junta de accionistas de Enel Chile estuvo presidida por Marcelo Castillo.

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