Presidente de Enel Chile y distribución eléctrica: "Esperamos que este año se pueda avanzar en una norma que eleve estándares de calidad y seguridad del suministro"

En la junta ordinaria de accionistas, Marcelo Castillo recordó los hechos que marcaron el 2025 en el sector y señaló que estos recuerdan la importancia de contar con infraestructura resiliente, procesos sólidos y un marco normativo que acompañe las nuevas demandas de la ciudadanía.

Tras la junta ordinaria de accionistas de este lunes de Enel Distribución donde se aprobó un aumento de capital por más de US$ 390 millones, este martes fue el turno del encuentro de Enel Chile, donde -a diferencia de la cita de la filial de suministro- no hubo menciones al proceso administrativo en curso que mantiene en duda una eventual caducidad de la concesión tras los extensos cortes de electricidad de agosto de 2024.

En la cita, el presidente del directorio de Enel Chile, Marcelo Castillo, recordó que el año pasado el sector enfrentó grandes desafíos, cambios regulatorios en el cálculo de las tarifas, el blackout del 25 de febrero de 2025 y que afectó al sistema de nivel nacional y la creciente frecuencia de fenómenos climáticos externos como sequías y fenómenos de tormentas. "Estos hechos nos recuerdan la importancia de contar con infraestructura resiliente, procesos sólidos y un marco normativo que acompañe las nuevas demandas de la ciudadanía", enfatizó.

En el área de distribución, Castillo aseguró que fortalecieron las redes frente a eventos climáticos extremos, incorporando más equipos telecontrolados y cuadrillas en terreno. Según explicó, "esto permitió reducir el tiempo de interrupción promedio por cliente (...) alcanzando el mejor desempeño de los últimos cinco años. También disminuido la frecuencia de interrupciones". Estos resultados reflejan el compromiso y el esfuerzo constante por entregar un suministro eléctrico cada vez más confiable y de mayor calidad para nuestros clientes".

Sin embargo, en línea con esos avances, el ejecutivo destacó la importancia de modernizar la regulación del sector para fomentar las inversiones en robustez y flexibilidad del sistema. Y se atrevió a lanzar su expectativa en medio de la llegada de un nuevo gobierno: "Hoy existe un consenso en la industria sobre la urgencia de seguir este camino para enfrentar con éxito los desafíos del sector y garantizar un servicio cada vez más confiable para nuestros clientes. Esperamos que este año se pueda avanzar en una norma que eleve los estándares de calidad y seguridad del suministro eléctrico".

Castillo advirtió que "solo así podremos contar con redes capaces de resistir y recuperarse rápidamente frente a interrupciones provocadas por fenómenos naturales".

En su intervención ante los accionistas, Castillo recalcó que impulsaron una transición energética limpia y aceleraron el desarrollo de redes digitales robustas y resilientes de la mano de la innovación que les permita anticipar los desafíos, reinventar procesos y elevar nuestro desempeño.

De cara a sus clientes y accionistas, añadió que siguen creciendo tanto en el segmento regulado como en el segmento libre. Y reafirmó -tal como lo expresó en su carta en la última memoria anual- el compromiso de no volver al carbón con el desmantelamiento de la Central Bocamina I.