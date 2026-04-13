Enel Chile celebra que lograron "reducir significativamente" el impacto de vientos, lluvias y tormentas en 2025

En su carta a los accionistas, Gianluca Palumbo y Marcelo Castillo, CEO y presidente del directorio de Enel Chile, respectivamente, recalcaron que "siguen fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos".

"El escenario del sector eléctrico en Chile durante el 2025 estuvo marcado por desafíos significativos y un entorno regulatorio en constante evolución", sinceró Gianluca Palumbo y Marcelo Castillo, CEO y presidente del directorio de Enel Chile, respectivamente, en la carta a los accionistas y grupos de interés contenida en la última memoria anual integrada.

Entre los hechos más relevantes, destacó el apagón del 25 de febrero de 2025, el cambio metodológico de la autoridad en el cálculo de tarifas y la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos como la sequía.

En ese contexto, agregaron, "es importante fortalecer la resiliencia de la infraestructura eléctrica y contar con procesos robustos, unido a la necesidad de profundizar el trabajo colaborativo entre todos los actores de la industria".

En cuanto al negocio de la distribución, con el telón de fondo que en los próximos días se votará un aumento de capital por más de US$ 390 millones, la firma aseguró que siguen fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos mediante acciones permanentes de mantenimiento y planes preventivos.

"Gracias a la incorporación de un mayor número de equipos de operación telecontrolada y al despliegue ampliado de cuadrillas en terreno, logramos reducir significativamente el impacto de vientos, lluvias y tormentas, asegurando una respuesta más ágil y efectiva ante estas contingencias", lanzó.

En esa línea, enfatizaron que se reforzó el apoyo a clientes electrodependientes, tras el acuerdo suscrito con la Agrupación Luz para Ellos, entregando más de 3.000 equipos de respaldo eléctrico permanente al total de hogares inscritos que aceptaron este beneficio.

Como era de esperar, el segmento fue abordado con mayor amplitud en memoria anual integrada 2025 de Enel Distribución. La carta, firmada por Ludovica Parodi y Mónica Hodor, presidenta y gerenta general de la filial, respectivamente, concluye con una reflexión sobre los retos que hoy marcan el sector.

"De cara al futuro, esperamos que se materialice una reforma regulatoria que, entre otros aspectos, incentive las inversiones en nuevas redes, reconozca la creciente electrificación de los consumos y fortalezca la resiliencia frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes y extremos. Esta actualización normativa es clave para asegurar un suministro más confiable y avanzar en una transición energética inclusiva", dijeron, aludiendo a la esperada reforma a la distribución eléctrica.

Las ejecutivas comentaron que, si bien 2025 fue un año desafiante, marcado por eventos climáticos y una creciente demanda de electrificación, "logramos avances significativos en resiliencia operativa, digitalización y sostenibilidad, reafirmando nuestro rol como principal empresa distribuidora eléctrica del país”.

En 2025, en cuanto a los indicadores de calidad de servicio, precisaron que el Tiempo de Interrupción Promedio por Cliente (SAIDI) alcanzó 166,8 minutos, registrando el mejor desempeño de los últimos cinco años. Respecto al indicador de Frecuencia de Interrupción Promedio por Cliente (SAIFI), este alcanzó -dijeron- 1,3 interrupciones promedio por cliente en 2025, lo que representa una mejora de 44% respecto de 2024.

"Decisión irreversible"

En tanto, en la memoria de Enel Chile, reforzaron que han impulsado una transición energética limpia y "aceleramos el desarrollo de redes más digitales, robustas y resilientes que permitan sostener el crecimiento del sistema eléctrico". "El compromiso con la mejora continua guía nuestro trabajo diario, y la innovación, es el impulso que nos permite anticipar desafíos, reinventar procesos y elevar nuestro desempeño con ambición y confianza", indicaron.

En el sector de la generación, los ejecutivos de Enel Chile destacaron que, tras la desconexión definitiva del Complejo Bocamina (478 MW en total) en septiembre de 2022 -hito que convirtió a Enel Chile, a través de Enel Generación Chile, en la primera empresa del sector en dejar de generar energía en base a carbón-, en 2025 se presentó la Declaración de Impacto Ambiental para el desmantelamiento de la Central Bocamina I.

"Esta decisión irreversible reafirma el compromiso de la compañía de no retomar ni desarrollar operaciones de generación a carbón en ese lugar ni en ningún otro punto del país", aseguraron los ejecutivos en la misiva.