Jorge Salvatierra vuelve a la presidencia de CAP en renovación de directorio y firma destinará el 92% de sus inversiones a minería en 2026

El gerente general de la histórica compañía chilena dijo que esperan estar produciendo las primeras toneladas de tierras raras junto a Aclara en 2028.

En el puntapié del año en que cumplirá ocho décadas de historia, Grupo CAP renovó a su directorio durante la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada este miércoles y eligió a Jorge Salvatierra Pacheco como presidente, quien reemplazará en dicha posición a Juan Enrique Rassmuss.

Así, el nuevo líder de la mesa vuelve al cargo que ya desempeñó entre abril de 2021 y mayo de 2023, mientras que Rassmuss expresó: "Con la convicción de haber cumplido una etapa, dejo la presidencia para dedicar más tiempo a mis proyectos personales, manteniéndome en el directorio, desde donde seguiré acompañando esta nueva etapa".

El gerente general del holding, Nicolás Burr, valoró el liderazgo del presidente saliente y su impulso a decisiones estratégicas "que hoy nos permiten enfrentar esta nueva etapa con una base sólida". Asimismo, destacó la trayectoria y conocimiento de la compañía por parte de Salvatierra, que "serán fundamentales para dar continuidad al trabajo realizado y seguir proyectando el crecimiento de CAP, consolidando su proceso de transformación y su aporte al desarrollo sostenible del país”, dijo.

El directorio quedó conformado por Jorge Salvatierra (presidente), Roberto de Andraca (vicepresidente), Juan Enrique Rassmuss, André Sougarret, Carolina Schmidt, Patricia Núñez y Koji Uchino. Cabe destacar que el director más votado por los accionistas fue el japonés Uchino, histórico ejecutivo de Mitsubishi, que obtuvo el 14,17% de los votos.

Planes 2026, tierras raras y Medio Oriente

Consultado por el aterrizaje del nuevo gobierno y su mirada respecto de los anuncios hecho en torno a la aceleración de los permisos, el gerente general de CAP comentó que "hoy en día un proyecto minero se demora, en promedio, seis o siete años en la permisología, por lo tanto, avanzar en esa dirección creo que es una súper buena noticia que ojalá se concrete. Nosotros tenemos hartos permisos en trámite".

Uno de esos proyectos es el de tierras raras que desarrolla Aclara Resources en Penco -donde CAP es propietario del 30%-. Al respecto, Burr dijo que esperan obtener la aprobación durante 2026, con lo que iniciarían la construcción en 2027 y, "ojalá, estar produciendo las primeras toneladas durante 2028". La iniciativa podría aportar el 35% del aumento de la demanda por tierras raras que se proyecta de aquí a 2030, indicó durante su exposición ante los inversionistas.

Cabe recordar que, hace un mes, la chilena aumentó de 10% a 13% su participación en la firma canadiense y tiene la opción de subir hasta el 19,9%, lo que se gatillaría una vez que se obtenga el permiso de construcción de Módulo Carina, otro de los proyectos de Aclara, ubicado en Brasil.

Consultado por las inversiones contempladas para este año, Burr dijo que alcanzan los US$ 300 millones, donde US$ 275 millones son para el segmento minero (91,7% del total) y el resto para infraestructura e industrial.

En Compañía Minera del Pacífico (CMP) los esfuerzos están concentrados en la Fase 6 de Los Colorados, donde esperan llegar a un macizo mineralizado de alta ley hacia fines de año, condición clave para extender la explotación de hierro de la mina después de la falla geológica que detuvo la explotación de la Fase 5. "Este año estamos previendo un nivel de producción de 15 millones de toneladas", proyectó el ejecutivo.

Más allá de Chile, con la guerra en Medio Oriente de telón de fondo, Burr sostuvo que CAP cuenta con clientes en dicha zona que no están pudiendo recibir el hierro chileno de alta ley a través del Estrecho de Ormuz, pero explicó que son ventas FOB (Free On Borad) -donde el comprador es quien asume el flete y gastos de destino-, por lo que están siendo los clientes quienes están a cargo del redireccionamiento de la carga.

El proyecto emblemático de la compañía es el desarrollo de Huachipato 2.0, que involucra un plan maestro de largo plazo donde se desarrollarán cuatro distritos: uno logístico-portuario, uno de innovación, otro industria y uno de desarrollo inmobiliario. "Esto nos permite proyectarnos por 80 años más", destacó durante la jornada el líder de la compañía.