Vapores aprueba millonario reparto de dividendos y ratifica a Óscar Hasbún en la presidencia

La naviera pagará los dividendos en dólares el 20 de mayo, mientras que en euros lo hará el 4 de junio.

Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), vinculada al grupo Luksic, aprobó este lunes en su junta ordinaria de accionistas un reparto de dividendos por un total de US$ 387 millones y 83,2 millones de euros, con cargo a utilidades de 2025 y a ganancias retenidas de ejercicios anteriores.

A través del hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el monto en dólares contempla un dividendo mínimo obligatorio por US$ 63,9 millones (equivalente a US$ 0,001245666261 por acción), además de tres dividendos eventuales por US$ 149,2 millones, US$ 76,9 millones y US$ 97 millones. Un conjunto de pagos que se suman a los US$ 387 millones anunciados por la compañía.

Sin embargo, a eso se agrega un dividendo eventual en euros por 83,2 millones de euros (equivalente a 0,001621204223 euros por acción).

Los dividendos en dólares se pagarán el 20 de mayo a los accionistas inscritos en el registro al cierre del 14 de mayo, mientras que el pago en euros se efectuará el 4 de junio a quienes estén inscritos al 29 de mayo.

La firma precisó, además, que ambos pagos serán realizados en pesos chilenos. En el caso de los dividendos denominados en dólares, se utilizará el tipo de cambio observado publicado por el Banco Central correspondiente al día de la fecha límite de inscripción. Para el dividendo en euros, se considerará el tipo de cambio USD/EUR BFX publicado por Bloomberg del día hábil anterior a la fecha límite, junto con el tipo de cambio observado CLP/USD del Banco Central.

Nombramientos

Junto con aprobar el reparto de dividendos, la junta ordinaria de accionistas de Vapores eligió al directorio de la compañía para el próximo período de tres años, tras la salida de Francisco Pérez Mackenna para integrarse al equipo del Presidente José Antonio Kast, como canciller. Así, Óscar Hasbún fue ratificado como presidente tras su designación en febrero, mientras que Pablo Granifo continúa como vicepresidente. Además, la mesa está integrada por Hernán Büchi, José De Gregorio, Cristóbal Eyzaguirre, Karen Paz y Felipe Ureta. Este último, en calidad de independiente.

“Seguimos generando valor para nuestros accionistas, que recibirán un atractivo monto por concepto de dividendos este año, al lograr recuperar las retenciones de impuestos en Alemania de forma muy eficiente, cumpliendo así con nuestro compromiso de repartir nuestro flujo libre de caja", dijo el presidente de CSAV, Óscar Hasbún.

Y recordó que el “2025 estuvo marcado por una alta volatilidad, con la crisis del Mar Rojo y el debate por los aranceles. Aun así, el comercio global sigue sólido con un crecimiento de 6%. El intercambio entre China y Estados Unidos, en cambio, cayó 30%. Cómo evolucione esta situación y el contexto geopolítico marcará los próximos meses”.