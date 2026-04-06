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Javier Fernández, exgerente general de Metrogas, se convierte en el nuevo presidente de la compañía

El español reemplazará a Pedro Larrea Paguaga cuya renuncia se hizo efectiva el 31 de marzo de este año.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 19:07 hrs.

Metrogas Ejecutivos junta de accionistas Energía Karen Peña
<p>Javier Fernández, exgerente general de Metrogas, se convierte en el nuevo presidente de la compañía</p>

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