Javier Fernández, exgerente general de Metrogas, se convierte en el nuevo presidente de la compañía
El español reemplazará a Pedro Larrea Paguaga cuya renuncia se hizo efectiva el 31 de marzo de este año.
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Tras renunciar como gerente general de Metrogas en marzo de este año, Javier Fernández González fue designado este lunes como presidente del directorio de la compañía, luego de ser elegido como director en la junta ordinaria de accionistas de la compañía.
El nuevo presidente de la firma, de nacionalidad española, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con Maestría en Análisis Financiero.
Fernández reemplazará así a Pedro Larrea Paguaga cuya renuncia se hizo efectiva el 31 de marzo de 2026 y fue comunicada al mismo tiempo que la salida de Fernández de la gerencia general.
En la junta ordinaria de accionistas, junto a Fernández, se decidió mantener en el directorio a Rafael Salas Cox, Rita Ruiz de Alda Iparraguirre, Franco Bozzalla Trabucco y Juan Ignacio Langlois Margozzini.
De acuerdo a la memoria anual integrada 2025 de la compañía, la propiedad de Metrogas -firma líder en la distribución de gas natural en Chile- se concentra en dos accionistas: Naturgy Chile Gas Natural y Empresas Copec, quienes poseen directa o indirectamente más del 10% del capital con derecho a voto.
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