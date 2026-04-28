Gobierno define nueva mesa directiva de EFE y economista Jorge Claude asume presidencia
El nuevo timonel del directorio tiene una vasta experiencia en la industria de seguros del país.
Noticias destacadas
El consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), a cargo del exministro Felipe Morandé, acordó designar a Jorge Claude Bourdel como nuevo presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en reemplazo de Eric Martin González, quien estuvo a la cabeza de la estatal desde mayo de 2022.
El nombramiento fue notificado a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y firmado por el actual gerente general del tren estatal, José Solorza.
Jorge Claude es ingeniero titulado en la Universidad de Chile y máster en Economía y Dirección de Empresas en la IESE Business School de la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional destacan cargos como presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), director de Save Compañía de Seguros de Vida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, entre otros.
De acuerdo con el documento enviado al regulador del mercado, el SEP también designó a los demás miembros del directorio, desde ahora compuesto por Paulina Henoch Inostroza, en reemplazo de Fidel Miranda; Catalina Palacios Parra, en relevo de Loreto Wahr; Víctor Germán Correa Díaz, en sustitución de Rafael Epstein; el arquitecto Pablo Allard Serrano, en sucesión de Mabel Leva; María Verónica Benedetti, en reemplazo de Juan Carrasco; y Franco Faccilongo Forno, quien releva a Beatriz Bonifetti.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Concesionaria de Hospital Félix Bulnes vuelve a arremeter contra MOP y acusa seis años de operación bajo condiciones no pactadas
La sociedad reclama una compensación por cerca de US$ 16 millones. La ofensiva se suma al litigio iniciado en 2024, cuando exigió pagos por hasta US$ 107 millones.
Ministro Rau defiende crédito tributario al empleo, pero se abre a discutir “instrumento óptimo” en el Congreso
“El Congreso es un espacio donde se puede tener una conversación sobre cuál es el instrumento óptimo”, destacó el secretario de Estado ante cuestionamientos a la medida. Y, en este contexto, valoró la liquidez que implica para las empresas.
Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami
En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete