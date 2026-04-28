Gobierno define nueva mesa directiva de EFE y economista Jorge Claude asume presidencia

El consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), a cargo del exministro Felipe Morandé, acordó designar a Jorge Claude Bourdel como nuevo presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en reemplazo de Eric Martin González, quien estuvo a la cabeza de la estatal desde mayo de 2022.

El nombramiento fue notificado a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y firmado por el actual gerente general del tren estatal, José Solorza.

Jorge Claude es ingeniero titulado en la Universidad de Chile y máster en Economía y Dirección de Empresas en la IESE Business School de la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional destacan cargos como presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), director de Save Compañía de Seguros de Vida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, entre otros.

De acuerdo con el documento enviado al regulador del mercado, el SEP también designó a los demás miembros del directorio, desde ahora compuesto por Paulina Henoch Inostroza, en reemplazo de Fidel Miranda; Catalina Palacios Parra, en relevo de Loreto Wahr; Víctor Germán Correa Díaz, en sustitución de Rafael Epstein; el arquitecto Pablo Allard Serrano, en sucesión de Mabel Leva; María Verónica Benedetti, en reemplazo de Juan Carrasco; y Franco Faccilongo Forno, quien releva a Beatriz Bonifetti.