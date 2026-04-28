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Gobierno define nueva mesa directiva de EFE y economista Jorge Claude asume presidencia

El nuevo timonel del directorio tiene una vasta experiencia en la industria de seguros del país.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 08:30 hrs.

Valeria Ibarra EFE Directivos
<p>Gobierno define nueva mesa directiva de EFE y economista Jorge Claude asume presidencia</p>

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