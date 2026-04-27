Con Patricio Rey de presidente, Metro de Santiago renueva su directorio
En la vicepresidencia, en tanto, aterrizará la periodista socia directora de la consultora de comunicaciones estratégicas EK, Nicole Keller.
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Una mesa completamente renovada. Tal como ya se especulaba, este lunes la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. de Santiago oficializó el aterrizaje de siete nuevos miembros a su directorio en el marco de su junta de accionistas 2026.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía estatal detrás del ferrocarril subterráneo anunció la llegada a la mesa directiva de Patricio Rey Sommer, Nicole Keller Flaten, María Cecilia Guzmán Ossa, Rodrigo Troncoso Olchevskaia, Cristina Torres Delgado, Patricio Pérez Gómez y Jorge Hermann Anguita.
En el caso de Rey, concretamente, el ingeniero en computación de la Pontificia Universidad Católica (PUC) –quien actualmente se desempeña dentro de Desarrollo País como gerente general– entrará al directorio con el cargo de presidente, en reemplazo del también ingeniero Guillermo Muñoz Senda.
Su trayectoria profesional, en concreto, involucra un paso tanto por el sector privado como por el mundo público. Según su perfil de Linkedin, Rey se ha desempeñado en firmas como P&G y Budkin; y entre 2010 y 2011 fue seremi de Desarrollo Social en la Región de O’Higgins, zona donde posteriormente asumió como intendente.
En la vicepresidencia, en tanto, en reemplazo de Marcela Munizaga, fue escogida la periodista de la PUC, con estudios en la Universidad de Columbia, Nicole Keller. Tal como había adelantado DF, la también socia directora de la consultora de comunicaciones estratégicas EK, entra con conocimientos previos en el organismo.
Esto, pues entre 2018 y 2022, durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, se desempeñó como vicepresidenta dentro del mismo directorio de Metro.
Su camino profesional, además, contempla cargos como consejera del directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y directora de MetLife Chile Seguros de Vida.
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