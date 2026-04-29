Colbún urge por cambios regulatorios, fortaleza técnica de las autoridades e independencia de los ciclos políticos

El presidente de la eléctrica, Hernán Rodríguez, advirtió sobre la urgencia de avanzar en una agenda regulatoria moderna y robusta que permita enfrentar los desafíos del sistema eléctrico.

Un llamado a avanzar con mayor decisión en la modernización del marco regulatorio del sector y a abordar con urgencia los desafíos de la industria realizó el presidente de Colbún, Hernán Rodríguez, en la junta ordinaria de accionistas de la eléctrica del grupo Matte.

"En un entorno de creciente complejidad operativa y regulatoria, necesitamos pasar del diagnóstico a la acción, de modo que el sistema eléctrico vuelva a poner en el centro a los usuarios y recupere la legitimidad que se ha visto tensionada en el último tiempo", señaló el directivo.

Rodríguez advirtió que eventos como el apagón de febrero de 2025 y errores tarifarios han puesto en evidencia brechas relevantes en el funcionamiento del sistema, afectando la confianza de las personas y subrayando la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sector.

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En esa línea, resaltó que el desarrollo del sistema eléctrico requiere una agenda regulatoria moderna, técnica y centrada en los consumidores, que permita compatibilizar seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad.

“Chile tiene una oportunidad única de aprovechar la creciente disponibilidad de energías renovables para impulsar su desarrollo, acelerar la electrificación de su economía y fortalecer su competitividad. Pero para ello necesitamos un marco regulatorio que esté a la altura de estos desafíos”, afirmó Rodríguez.

Tres principales prioridades para una agenda regulatoria

Durante su intervención, el presidente de Colbún delineó tres focos prioritarios para avanzar en esta agenda.

En primer lugar, resaltó la necesidad de una modernización institucional, que fortalezca las capacidades técnicas y la independencia de los organismos regulatorios de los ciclos políticos, permitiéndoles responder a la mayor complejidad del sistema eléctrico.

En segundo término, subrayó la importancia de avanzar en seguridad y resiliencia energética, incorporando adecuadamente nuevas tecnologías como el almacenamiento y reconociendo el rol de respaldo de fuentes como el gas natural. "La transición energética debe ser responsable, resguardando siempre la continuidad y seguridad del suministro", indicó.

Como tercer eje mencionó a la eficiencia y competitividad del sistema, haciendo un llamado a reducir distorsiones regulatorias y costos sistémicos que afectan a los usuarios.

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Rol de la inversión y mirada de largo plazo

Rodríguez también destacó el rol clave de la inversión en el desarrollo del país, señalando que el crecimiento es un desafío que debe ser abordado con una mirada de largo plazo y como un esfuerzo conjunto.

“El desafío del crecimiento no pertenece a un gobierno en particular, sino al país en su conjunto. Requiere consistencia en el tiempo, reglas claras y una comprensión más amplia del rol que cumple la inversión en la sociedad, en términos de generación de empleo, oportunidades y bienestar para las personas”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó la responsabilidad de las empresas en desarrollar sus proyectos con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, junto con una comunicación transparente de los beneficios para la sociedad.

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Resultados financieros

Previo a la realización de la asamblea de socios, la compañía dio a conocer sus resultados financieros del primer trimestre de 2026. En el período, Colbún registró ingresos por US$ 408,5 millones, lo que representó una leve disminución de 1% respecto al mismo lapso de 2025, mientras que el Ebitda alcanzó US$ 132,6 millones, un 26% menor que igual periodo del año anterior.

Esto resultados se explican fundamentalmente por un aumento en la estructura de costos, asociado fundamentalmente al impacto de la situación de emergencia ocurrida en Perú, donde una falla en el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) interrumpió completamente el sistema de transporte de gas por 13 días durante marzo, lo que obligó a la Fenix Power a reemplazar la generación a gas por diésel, con el consecuente incremento significativo en los costos marginales del sistema.

Por otra parte, durante lo que va del año 2026 Colbún ha firmado contratos de venta de energía por más de 1 TWh anuales.