El shock petrolero de Ormuz de mil millones de barriles está a punto de desplomar la demanda

Cuanto más tiempo permanezca cerrado la vía marítima clave para el crudo, dicen los comerciantes, más consumo tendrá que recalibrar más bajo para alinearse con el suministro, que ha caído al menos un 10%.

El shock petrolero del estrecho de Ormuz aún no ha colapsado la demanda, ya que el mundo rico pide prestado de sus acciones y paga para asegurar el suministro. Los comerciantes ahora están haciendo sonar la alarma de que se acerca un duro ajuste.

Cuanto más tiempo no vuelva a abrir el canal petrolero vital, dicen los comerciantes, más consumo tendrá que recalibrar más bajo para alinearse con el suministro que ha caído al menos un 10%. Y para que eso suceda, la gente tendrá que comprar menos, ya sea a través de precios que no pueden pagar, o a través de la intervención del gobierno para forzar el consumo a reducir.

Mil millones de barriles de pérdida de suministro ya están casi garantizados, más del doble de los inventarios de emergencia que los gobiernos publicaron no mucho después de que comenzara el conflicto a finales de febrero. Los amortiguadores se están usando rápidamente, lo que ayuda a mantener un control sobre los precios del petróleo por ahora. Pero con el cierre ahora en su novena semana, la destrucción de la demanda que comenzó en sectores menos obvios como los petroquímicos en Asia, se está extendiendo silenciosamente a los mercados cotidianos de todo el mundo.

"La destrucción de la demanda está ocurriendo en lugares que no son centros de precios visibles", dijo Saad Rahim, economista jefe del comerciante Trafigura Group, a la Cumbre Global de Productos Básicos de FT en Lausana esta semana. "Ese ajuste ya está sucediendo, pero si esto continúa, tiene que ser cada vez más grande. Estamos en un punto de inflexión crítico".

Las industrias y mercados más dependientes, incluidas las plantas petroquímicas en Asia y Oriente Medio, y los envíos de gas licuado de petróleo, un combustible vital para cocinar en la India, vieron un golpe inmediato cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero.

Ahora, con un punto muerto entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus adversarios iraníes, el impacto se está desplazando cada vez más hacia el oeste, y hacia los productos que son fundamentales para la vida cotidiana de los consumidores.

Las aerolíneas de Europa y Estados Unidos están recortando miles de vuelos. Los analistas advierten de la debilidad en el consumo de gasolina después de que los precios alcanzaran los US$ 4 el galón en los Estados Unidos, y el diésel, utilizado para alimentar todo, desde camiones hasta equipos de construcción.

La demanda mundial de petróleo está en camino de caer más en cinco años este mes, según la Agencia Internacional de Energía, que coordinó las medidas de emergencia de las principales economías para contrarrestar el shock de la oferta.

El gigante comercial Gunvor Group estima que la pérdida podría duplicarse el próximo mes a 5 millones de barriles al día, o el 5% de los suministros mundiales, y junto con otros grandes comerciantes, ve un riesgo creciente de recesión económica. Otros analistas y comerciantes dicen que el impacto ya ha alcanzado alrededor de la marca de 4 millones al día.

Ese peaje está empezando a tomar forma. Alemania ha reducido a la mitad las previsiones de crecimiento económico, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha reducido las estimaciones globales, citando la guerra. En el más "grave" de los tres escenarios modelados por el Banco Central Europeo, los precios del Brent alcanzan su punto máximo de US$ 145 el barril y redujeron el crecimiento de la región a la mitad. El crudo Brent cerró a unos US$ 105 el barril el viernes.

La necesidad de que la demanda de petróleo y la actividad económica se ajusten a la baja, muy probablemente a través de precios que desalientan el consumo, solo aumentará con cada día que el estrecho permanezca cerrado.

En Olas

La demanda mundial ya se enfrenta a un impacto de 5,3 millones de barriles al día este trimestre, y una interrupción de 12 semanas de Ormuz impulsaría el Brent dated, el precio del crudo físico clave del mundo, por encima del récord de este mes a US$ 154 por barril, según el consultor FGE NexantECA.

"Debido a que todavía no hay un desastre visible" en el oeste, "la gente piensa que todo está bien, y los precios de las bombas un poco más altos son el único impacto", dijo Cuneyt Kazokoglu, director de transición energética de FGE. Pero la destrucción de la demanda "vendrá y viene en oleadas. Asia fue la primera en la fila, África es la siguiente. Europa ya ha comenzado a hablar sobre la falta de algunos combustibles y sentir el impacto del precio".

En última instancia, en un mercado donde la demanda necesita ajustarse a la baja para igualar la menor oferta, los precios del petróleo pueden ser lo que impulsa esa recalibración.

En escenarios extremos, donde solo el precio obliga al mercado a equilibrarse, FGE estima que el petróleo crudo tendría que subir a US$ 250 por barril.

Varios analistas dijeron en privado que la extrema incertidumbre sobre lo que sucederá en el conflicto hace que sea casi imposible modelar el impacto de la demanda. Pero sin una resolución rápida, las consecuencias económicas podrían ser profundas.

"Si no se vuelve a abrir en tres meses, entonces el caso se convierte en un problema macro en el que el mundo está a punto de caer en recesión", dijo Frederic Lasserre, jefe de investigación de Gunvor, a la Cumbre Global de Productos Básicos de FT en Lausana. La empresa incluso ha probado la perspectiva de que el petróleo remate en los US$ 200 o incluso a US$ 300 el barril.

Un área particularmente sensible son los llamados destilados medios, que incluyen el diésel. Los precios en Europa superaron los US$ 200 el barril el mes pasado, el más alto desde 2022. En la India, los operadores de flotas de camiones se están preparando para el racionamiento del combustible y los primeros aumentos significativos del precio del diésel en años.

"Unas semanas más, comenzaremos a ver anuncios de problemas para asegurar el suministro de diesel, que es la columna vertebral de la economía mundial para mover mercancías", dijo Vikas Dwivedi, estratega de Macquarie Group, en una entrevista televisiva de Bloomberg. "Cuando llegue al diésel, es cuando todos lo sabremos y lo sentiremos".

La aviación también es particularmente vulnerable. Las aerolíneas en Asia fueron de las primeras en reaccionar, con las aerolíneas vietnamitas y Air New Zealand cortando rutas. Ahora el impacto se está extendiendo, con Deutsche Lufthansa AG depuradno 20.000 vuelos de corta distancia de su horario de verano europeo y restringiendo las operaciones de KLM.

Incluso en los Estados Unidos, relativamente protegido de la crisis por su abundancia de energía nacional, United Airlines está reduciendo el crecimiento planificado en aproximadamente un 5%, y ahora espera que la capacidad, o las millas de asientos disponibles, en la segunda mitad de 2026 sea plana a alrededor del 2% con respecto al año anterior.

La gasolina está empezando a sentir el efecto: los conductores estadounidenses pueden estar gastando más en combustible, pero con precios promedio por encima de los US$ 4 están comprando un 5% menos de galones que hace un año, según Barclays.

"Los precios más altos durante el último mes y medio han llevado a la destrucción de la demanda de combustible del consumidor estadounidense", dijeron los analistas del banco, incluidos Josh Grasso y Amarpreet Singh.

En las semanas posteriores al estallido de la guerra, las naciones consumidoras se movieron para comprarse algo de tiempo.

Naciones de la AIE como Estados Unidos, Alemania y Japón anunciaron una liberación sin precedentes de 400 millones de barriles en un esfuerzo por cerrar la enorme brecha de suministro, y China también aprovechó su amortiguador. Sin embargo, el agotamiento de tales inventarios desgasta las salvaguardias del mundo, dejándolo en última instancia más expuesto.

"Hemos tomado prestada la oferta", dijo Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol Group, el mayor comerciante independiente, en la Cumbre Global de Productos Básicos de FT en Lausana esta semana. "Pero no puedes hacer eso para siempre. Hay consecuencias recesivas por tener que racionar esa demanda".