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El shock petrolero de Ormuz de mil millones de barriles está a punto de desplomar la demanda

Cuanto más tiempo permanezca cerrado la vía marítima clave para el crudo, dicen los comerciantes, más consumo tendrá que recalibrar más bajo para alinearse con el suministro, que ha caído al menos un 10%.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 26 de abril de 2026 a las 17:11 hrs.

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<p>El shock petrolero de Ormuz de mil millones de barriles está a punto de desplomar la demanda</p>

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