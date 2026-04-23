Fondos de pensiones recuperan todo lo perdido desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

La recuperación que tuvieron los selectivos tras las bajas sufridas por el conflicto contribuyó de manera significativa a los retornos acumulados en lo que va de año.

Con la guerra en Medio Oriente impactando en los mercados, el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, puso paños fríos. A través de LinkedIn, el ejecutivo señaló la semana pasada que, al 15 de abril, los multifondos “recuperaron todo lo caído por el conflicto”.

Los datos le dan la razón. Tras las bajas registradas en marzo por la escalada militar, los multifondos mostraron una recuperación transversal durante abril. Y aunque la Superintendencia de Pensiones todavía no publica las cifras oficiales, las estimaciones de los valores cuota apuntan a que los selectivos ya habrían revertido las pérdidas.

Senda positiva

Según los datos entregados por la gestora de activos alternativos HMC Capital, contrastados por el comparador de fondos de DVA Capital, los multifondos de las AFP revirtieron las pérdidas iniciales por la guerra. Desde el 28 de febrero, fecha que inició el conflicto, hasta el 22 de abril, la recuperación ubicó a los selectivos en terreno positivo, con rentabilidades que van entre 2% a 6% en este 2026, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno de ellos.

Así, hasta el miércoles, el fondo A mostró retornos que varían entre 3,6% y 3,7%, dependiendo de la AFP, mientras que el B entre 3,2% y 3,3%.

En tanto, el fondo C ganó entre 2,7% y 3,1%; el D entre 2,3% y 3%; y el E, en torno a 1,6% y 2,1%.

En el período se observó que la recuperación posterior de los selectivos contribuyó de manera significativa a los retornos acumulados en lo que va de este año, donde el fondo A de AFP Capital fue el que mejor desempeño mostró en ese lapso, con una rentabilidad de 3,74%.

“En términos generales, los fondos tipo A administrados por las AFP mostraron una caída relevante durante marzo de 2026 tras el inicio del conflicto geopolítico, alcanzando sus niveles mínimos hacia finales de ese mes”, explicó el equipo de estrategia de HMC Capital.

Sin embargo, agregó que “durante abril se observó una recuperación sostenida y generalizada entre las distintas AFP, permitiendo que los portafolios no solo recuperaran los niveles observados a finales de febrero de 2026, sino que incluso los superaran en varios casos hacia el cierre del período analizado”.

3,7 % es el retorno acumulado del Fondo A de AFP Capital.

Volatilidad presente

De todos modos, esta mejora se dio en un contexto donde la volatilidad sigue marcando el pulso de los mercados globales, escenario que no deja ajenos a los multifondos.

“La recuperación de los mercados y, por ende, de los multifondos, refleja que la volatilidad es actualmente una constante en el panorama global, pero que las estrategias de inversión responden a una mirada de largo plazo, capaz de adaptarse a distintos ciclos de mercado”, explicó a DF el gerente de inversiones de AFP Capital, Francisco Guzmán.

En línea con lo planteado a este medio por el gerente de inversiones de AFP Modelo, Andrés Balassa, los fondos con mayor exposición a renta variable y a mercados internacionales -como los A, B y C- han mostrado una recuperación más acentuada, en sintonía con el buen desempeño de las bolsas globales.

El ejecutivo dijo “los fondos más conservadores han tenido una recuperación más acotada, debido a que se mantiene la incertidumbre de inflaciones más altas”.

Balassa contó que el principal factor detrás del rebote ha sido el mejor desempeño de los mercados internacionales.

“La disminución de las tensiones geopolíticas ha ayudado a moderar variables clave, como el precio del petróleo, lo que mejora las perspectivas de crecimiento global y favorece a los activos de riesgo”, indicó.