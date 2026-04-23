US$ 105 millones en deudas: reconocida exportadora frutícola chilena al borde de la quiebra

La alerta de la compañía figura en su solicitud de reorganización judicial, a la que tuvo acceso Diario Financiero.

La compañía dijo estar “en un estado de insolvencia irremontable si no logra reestructurar sus pasivos a largo plazo” bajo un plan de reorganización judicial.

La reconocida frutícola chilena Exportadora BB Trading SpA -también conocida como Río King, ligada a la familia Barros- fue tajante: dijo estar “en un estado de insolvencia irremontable si no logra reestructurar sus pasivos a largo plazo” bajo un plan de reorganización judicial.

La alerta de la compañía figura en su solicitud de reorganización judicial, a la que tuvo acceso Diario Financiero, en la que busca refinanciar pasivos por más de US$ 105 millones. Sus principales acreedores son la importadora y distribuidora estadounidense William H. Kopke Jr, Inc. y los bancos Consorcio y Del Estado.

“Esta empresa es una actora relevante en el mercado de exportación de fruta de todo tipo. Un tanto debido a sus planes de expansión como a negocios con resultados inesperados, la compañía acumuló deudas por sobre los $ 100.000 millones conforme al balance al 31 de diciembre del año 2025”, señalaron en su presentación a la justicia el agrónomo Andrés Pérez y el abogado Nicolás Parot.

“Por regla general, además, nuestra representada obtenía utilidades incluso hasta el año 2025 pasado. Pero esas utilidades no daban cuenta de las significativas cuentas por cobrar de la compañía ya sea por anticipos no restituidos o por servicios de packing y frío no pagados por productores que eran muy difíciles de cobrar”, añadieron.

Según afirmaron, lo descrito anteriormente generó desde marzo de 2025 “una amenaza seria” a la liquidez de la compañía, la que, destacaron, tiene enormes compromisos en el mercado financiero.

Luego, señalaron que la temporada 2025/2026 “ha tenido un catastrófico resultado en el mercado de las cerezas y que significará enormes pérdidas que se reflejarán este año”, pues destacaron que los anticipos otorgados y los servicios prestados “difícilmente podrán ser pagados”.

“A eso se suma que el mercado de cítricos y uva de mesa si bien no tuvo pérdidas, su rentabilidad también se ha visto seriamente dañada”, agregaron los representantes de la sociedad.

En su página web, Río King destaca tener más de 5.000 hectáreas de terreno entre Chile y Perú, y plantas en Rancagua, Frutango, Copiapó, Las Delicias, Alhué y Calera de Tango.

“Río King, South Hills, Green Rock, Nortfrut y Hacienda Chada son las marcas de Exportadora BB Trading Spa, que busca liderar el mercado con la mejor fruta nativa de Chile, producto de la historia, la tradición y la experiencia que nos caracterizan y por las que somos reconocidos en Asia y Norteamérica”, señala la firma en su web.

La cereza

A principios de abril, Hacienda Chada solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización, informando pasivos por US$ 97 millones, lo que incluye deudas con empresas relacionadas por US$ 55 millones. Sus principales acreedores son los bancos Consorcio, Bice y Santander.

La compañía fue adquirida por Agrícola Barros Ltda. el año 2009, actual controladora.

En su presentación a la justicia, la compañía dijo que, desde el inicio de sus operaciones, Hacienda Chada mantiene una relación comercial con Río King, empresa relacionada ya que los accionistas de la sociedad tienen directa o indirectamente el 22% de la propiedad de dicha exportadora.

Al justificar su solicitud de reorganización judicial, la compañía señaló: “Durante los últimos años, la industria frutícola nacional e internacional se ha visto afectada por diversos acontecimientos extraordinarios que han impactado negativamente la rentabilidad del sector”.

Se mencionó que, a partir del año 2020, por la pandemia, se produjo una importante contracción en el consumo mundial, afectando directamente los retornos esperados por los productores.

Luego, se apuntó a enero de 2021, cuando se registró un evento climático de carácter extraordinario, con precipitaciones cercanas a los 80 milímetros en zonas productivas relevantes como Paine, Rancagua y Curicó.

Adicionalmente, señaló que durante el año 2022, la industria frutícola enfrentó lo que se denominó la “crisis logística”, originada por el aumento de la demanda mundial posterior a la pandemia y la escasez de contenedores.

Por último, la sociedad afirmó que durante 2024, el mercado de la cereza experimentó una fuerte caída en los precios internacionales producto de “una sobreoferta significativa” en el mercado chino, principal destino de las exportaciones chilenas, lo que, aseguró, derivó en que los retornos promedio disminuyeran en más de 30%.