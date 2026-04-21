Fondo Autónomo de Protección Previsional avanza con la licitación de carteras de inversión: convoca al mercado a reunión informativa
El proceso de licitación es parte del proceso de instalación del FAPP.
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El Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) informó este martes que realizará una reunión informativa con el mercado, previo al lanzamiento de la licitación de carteras de inversión del organismo.
El encuentro se concretará el próximo miércoles 22 de abril a las 17:00 horas y podrán asistir potenciales oferentes o representantes/asesores directamente vinculados con ellos. Se llevará cabo de manera virtual.
El objetivo, según dio cuenta el organismo, es abrir un espacio de encuentro con eventuales interesados para informar detalles y resolver dudas previas a la licitación, que está proyectada se inicie a fines de abril.
En el marco de este proceso, el Administrador del FAPP ya ha cumplido algunos hitos, entre ellos la aprobación de la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés por parte de la Superintendencia de Pensiones, y el ingreso de las bases a la Contraloría General de la República. Además, llevó a cabo la consulta pública sobre la gestión de inversiones, realizada en enero pasado, y que recogió la opinión de diez entidades.
Cabe recordar que el artículo 29 de la Ley N° 21.735 señala que el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional deberá licitar la administración de carteras de inversión para la totalidad de los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (actualmente, de acuerdo con la legislación vigente, la administración está a cargo de la Tesorería General de la República). La licitación se podrá adjudicar a un solo o a diversos administradores, por el plazo máximo de 10 años y, los requisitos mínimos están establecidos en la Norma de Carácter General N° 352 de la Superintendencia de Pensiones.
Esta licitación es parte de la instalación del Fondo Autónomo de Protección Previsional, creado en agosto de 2025, y que busca asegurar la sostenibilidad de largo plazo, garantizando el financiamiento de los beneficios y prestaciones del Seguro Social Previsional, entre ellos el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación para Mujeres por Diferencias de Expectativa de Vida que comenzaron a pagarse en enero de 2026.
Los interesados que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Norma de Carácter General se podrán inscribir en el formulario habilitado en el sitio web institucional www.fapp.cl
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