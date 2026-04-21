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Gobierno retira de Contraloría decreto clave en la implementación de la reforma previsional

Se trata del esquema de tarifas de soporte que cobrará el IPS a las AFP. El gobierno explicó que reingresará el decreto una vez que se subsanen las observaciones del organismo contralor.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Pensiones Contraloría reforma previsional AFP
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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