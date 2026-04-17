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Gloria Hutt, presidenta de Copsa y plan de Cárceles del MOP: “Es indispensable que eso que implica un riesgo para los ingresos se resuelva antes de implementarlo”

Para la dirigente gremial, los contratos de estas obras presentan hoy un problema: fueron diseñados para una población que, en la práctica, termina sobrecargándose.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Laura Guzmán
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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