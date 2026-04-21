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Economía

Nobel de Economía anticipa una recesión global por la destrucción de demanda de petróleo forzada por la guerra

Paul Kurgman plantea en un artículo que se está subestimando el impacto económico debido a una lectura errada, centrada en estimaciones de precios. De todas maneras, modela diversos escenarios al respecto, con precios que van desde los US$ 99 a los US$ 372 el barril.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 08:32 hrs.

Economistas Recesión crisis guerra Irán Estados Unidos Francisca Guerrero
<p>Nobel de Economía anticipa una recesión global por la destrucción de demanda de petróleo forzada por la guerra</p>

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