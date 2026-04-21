Nobel de Economía anticipa una recesión global por la destrucción de demanda de petróleo forzada por la guerra

Paul Kurgman plantea en un artículo que se está subestimando el impacto económico debido a una lectura errada, centrada en estimaciones de precios. De todas maneras, modela diversos escenarios al respecto, con precios que van desde los US$ 99 a los US$ 372 el barril.

La prolongada interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz podría desencadenar un escenario mucho más severo para la economía global de lo que actualmente proyectan los organismos internacionales. Así lo advirtió el premio Nobel de Economía Paul Krugman en el artículo “El daño de Ormuz” publicado este lunes.

“El estrecho de Ormuz sigue cerrado. Parece cada vez más evidente que el 20% del suministro mundial de petróleo que normalmente fluye a través de él hacia los mercados globales no se restablecerá en el corto plazo —muy posiblemente durante varios meses—”, planteó el galardonado con la medalla sueca en 2008, cuestionando directamente el optimismo implícito en algunas proyecciones recientes, que se basa en un encuadre errado para el análisis de la crisis.

“El enfoque habitual consiste en partir con una estimación aproximada del precio del petróleo en el próximo año, para luego intentar modelar los efectos de esa trayectoria de precios sobre la economía mundial”, señaló. Sin embargo, advirtió que esta metodología es insuficiente ante un escenario marcado por una alta incertidumbre tanto en la magnitud de la disrupción como en la respuesta de la demanda.

En esa línea, el economista enfatizó que los rangos de precios posibles son extraordinariamente amplios, lo que refleja la fragilidad de los modelos tradicionales. Para modelar los posibles escenarios, el economista cruzó dos variables clave: el nivel de disrupción en la oferta (baja, media y alta) y la elasticidad de la demanda (alta, media y baja) para modelar diversos escenarios de precios.

En una escena de baja disrupción, el precio del Brent podría ubicarse entre US$ 99 por barril, si la demanda responde con fuerza a los precios, y US$ 150 si esa respuesta es más limitada. Con una disrupción intermedia, los valores escalarían desde US$ 123 hasta US$ 233, dependiendo de esa misma sensibilidad. En tanto, bajo un escenario de alta disrupción —el más severo—, el rango se amplía considerablemente, desde US$ 155 hasta un máximo de US$ 372 por barril en un contexto de baja elasticidad, es decir, cuando los consumidores tienen escasas alternativas para reducir su consumo.

“Destrucción de demanda”

Más allá de las estimaciones de precios, Krugman propone un cambio de enfoque. “Deberíamos comenzar por las restricciones físicas de oferta, no por una conjetura sobre los precios del petróleo. De una u otra forma, el mundo tendrá que consumir significativamente menos petróleo en el corto plazo de lo que habría consumido si esta guerra se hubiera evitado”, afirma el académico de la City University of New York (CUNY).

En ese contexto, el economista identifica tres vías mediante las cuales podría materializarse esta reducción en el consumo: la sustitución hacia otras fuentes de energía, que en el corto plazo es muy limitada; cambios en los patrones de consumo hacia actividades menos intensivas en petróleo, una opción restringida para buena parte de la población y sectores productivos; y, finalmente, una contracción general de la actividad económica, con menor consumo y producción a nivel global. Es esta última la que, a su juicio, terminaría predominando, configurando lo que denomina “destrucción de demanda” como eje central del ajuste económico.

“El mundo tendrá que ‘destruir’ demanda de petróleo. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? (...) Las personas pueden cambiar a otras fuentes de energía o modificar sus patrones de consumo, pero en el corto plazo estas opciones son muy limitadas. En la práctica, gran parte del ajuste ocurre porque la economía global se contrae: se consume menos, se produce menos. Es decir, mediante una recesión global”, explica.

Desde esta perspectiva, el alza en los precios del crudo no es el detonante principal, sino una consecuencia inevitable del shock de oferta. “Frente a una gran pérdida de oferta, el precio del petróleo debe subir lo suficiente como para generar una destrucción de demanda equivalente. Si ese precio no parece lo suficientemente alto como para provocar una recesión global, entonces está siendo subestimado”, advierte.

Krugman concluye que, bajo un escenario en que el estrecho permanezca cerrado por varios meses, una recesión global “es más probable que no”, desafiando directamente las proyecciones más moderadas, como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipa una desaceleración, pero no un colapso.