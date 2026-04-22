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Reforma previsional: expresidente de AFP Habitat dice que mantiene preocupación por "creciente rol del Estado"

Pese que valoró algunos aspectos, el ahora mandamás del directorio de AAISA, Cristián Rodríguez, apuntó que la ley tiene "restricciones a la libertad de elección".

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 17:08 hrs.

Pensiones AFP Habitat reforma previsional gobierno CChC Daniel Vizcarra
<p>El presidente del directorio de AAISA y exmandamás de AFP Habitat, Cristián Rodríguez.</p>

El presidente del directorio de AAISA y exmandamás de AFP Habitat, Cristián Rodríguez.

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