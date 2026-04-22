Reforma previsional: expresidente de AFP Habitat dice que mantiene preocupación por "creciente rol del Estado"

Pese que valoró algunos aspectos, el ahora mandamás del directorio de AAISA, Cristián Rodríguez, apuntó que la ley tiene "restricciones a la libertad de elección".

El presidente del directorio de la Administradora Americana de Inversiones (Aaisa), Cristián Rodríguez, criticó la reforma previsional aprobada el año pasado por el Congreso Nacional, apuntando, entre otros factores, al "creciente" rol del Estado que considera significó la ley.

En el marco de la carta dirigida a los accionistas de la firma, el también expresidente de AFP Habitat señaló que "en Chile, la reforma aprobada a inicios de 2025 comenzó a materializarse a través de su normativa reglamentaria. Si bien valoramos el aumento del ahorro destinado a cuentas individuales y el reconocimiento de los años cotizados, mantenemos nuestra preocupación por el componente de reparto incorporado, el creciente rol del Estado y las restricciones a la libertad de elección de las personas que introduce la reforma".

"Asimismo, el proceso de licitación de cartera, basado exclusivamente en precio, genera inquietud, ya que podría afectar la calidad de la gestión de inversiones, la atención a los afiliados y la solvencia de las administradoras", agregó.

En ese sentido, y considerando que Aaisa participa en el negocio de la administración de fondos de pensiones en Perú y en Colombia, países que atraviesan por reformas previsionales, indicó que ninguna de las medidas aplicadas "abordó los problemas estructurales".

"Lamentablemente, ninguna de las reformas abordó los problemas estructurales de nuestros sistemas previsionales, principalmente la baja densidad de cotizaciones —asociada a la alta informalidad laboral— y la temprana edad de jubilación en relación con el aumento de la expectativa de vida. Esperamos que estos temas sean enfrentados en el corto plazo", dijo.