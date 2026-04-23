Tesorería inicia los embargos a deudores CAE y estima recaudación superior a los $ 20 mil millones

La recaudación fiscal total alcanzó más de $ 8.400 millones y registró 7.500 casos de deudores regularizados en el mes de abril.

Luego del proceso de notificación realizado el 6 abril, la Tesorería General de la República (TGR) inició la recaudación de ingresos fiscales a través del embargo de cuentas bancarias, inversiones del tipo depósito a plazo, fondos mutuos, y otros activos, como raíces o vehículos de deudores con sueldos de más de $ 5 millones.

Durante esta etapa inicial, que abarca 1.340 casos de altos ingresos a nivel nacional, la TGR informó que las estrategias de cobro permitieron recaudar más de $ 20 mil millones, donde el segmento de deudores cuyas entradas se elevan por sobre los $ 5 millones acumula pagos por $ 2.400 millones.

Solo en el mes de abril se regularizaron 7.500 casos, con una recaudación total que excedió los $ 8.400 millones.

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La TGR ha reforzado su campaña informativa dirigida a quienes mantienen deudas CAE a través del envío de correos electrónicos que detallan las alternativas de regularización disponibles.

Para regularizar esta situación, desde el 1 de abril se encuentra operativo un sistema de convenios para deudores con ingresos menores a $ 5 millones, con el objetivo de facilitar la regularización de sus compromisos.

Toda la información relativa a la deuda CAE y las propuestas de convenio disponibles están en el sitio de la TGR.