CGE apuesta a "seguir creciendo en inversiones" en Chile y Nicolás Eyzaguirre busca permanecer en el directorio

Este miércoles será la junta ordinaria de accionistas de la firma donde el exministro ejerce como director desde abril de 2023.

Una firme convicción es la que planteó el presidente de CGE, Yan Dai, en la carta contenida en la memoria anual de la compañía eléctrica, respecto a su apuesta en el país.

Junto con indicar que el año pasado fue un período de grandes desafíos en el ámbito climático, aspectos regulatorios, modernización de las instalaciones eléctricas y diversidad de los entornos sociales, instaló que están conscientes que el servicio que brindan a sus clientes es de primera necesidad.

Y aseguró: "El acceso a la energía con los años se ha transformado en un bien vital para el desarrollo de las personas y comunidades en general y nuestro compromiso como empresa es seguir creciendo en inversiones y potenciar la innovación para una operación eficiente", aseguró.

Durante el ejercicio 2025, se precisó en la misiva, la sociedad ejecutó inversiones por un total de $ 212.091 millones, orientadas principalmente a la ejecución de planes de mantenimiento y construcciones especiales "que tienen como objetivo asegurar la continuidad y calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes".

Esta inversión -destacó Yan Dai- se tradujo en la mejora significativa en los índices de continuidad de suministro respecto del período anterior. "El indicador SAIDI interno alcanzó las 4,5 horas, lo que representa una mejora del 23,7% con respecto al año anterior, mientras que el SAIFI interno se situó en 1,9 veces, equivalente a un progreso del 17,4%, en el mismo período", se detalló.

Según explicó, este desempeño se ve reflejado en la gestión territorial, proyectándose cero comunas excedidas de la norma para el presente período de información. "El tiempo promedio de restauración ante fallas de suministro disminuyó en un 46% entre 2024 y 2025", dijo.

El presidente de CGE también abordó el apagón del 25 de febrero de 2025 que marcó al sector. Calificando que este fue "el evento de mayor impacto en el año", enfatizó que como empresa activaron inmediatamente su plan de contingencia con personal desplegado en terreno para reiniciar la operación una vez que las condiciones técnicas así lo permitieron.

"La proporción de fallas asociadas a vegetación como causa interna de contingencias se redujo en un 27% interanual; el porcentaje de clientes con suministro eléctrico restablecido en menos de 20 horas alcanzó el 98,3%; y las compensaciones por exceder los índices de indisponibilidad de suministro se redujeron significativamente respecto del período anterior", detalló.

Y afirmó: "Los resultados del Plan frente a los eventos externos del período fueron reconocidos por autoridades de Gobierno y organismos reguladores, consolidando una gestión exitosa".

Cambio de directorio

La compañía tendrá este miércoles a las 10.00 horas su junta ordinaria de accionistas donde uno de los puntos en tabla es la elección de directorio.

De acuerdo a los escritos publicados por CGE, todos los actuales directores apuestan a permanecer en sus posiciones: Yan Dai, Zhang Ran, Shang Jiungfu, Futao Huang y Nicolás Eyzaguirre.

En su mayoría fueron nombrados el 21 de abril de 2023. Sólo los directores Shang y Zhang se incorporaron desde el 24 de abril de 2025.

Eyzaguirre, exministro de Hacienda y único chileno en el directorio, fue elegido en abril de 2023 tras la renuncia del también exjefe de las finanzas públicas Rodrigo Valdés al ser anunciado como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.