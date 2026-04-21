Minuta de economistas de la oposición calcula que la reforma de Kast reducirá los ingresos fiscales en US$ 4.400 millones al año, un 7% de la recaudación anual del Estado
El documento enviado a parlamentarios expone una crítica visión de exasesores de Hacienda al proyecto de reconstrucción y reactivación que ingresará el gobierno en los próximos días.
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La oposición pasó a la ofensiva a horas de que el gobierno ingrese a discusión en el Congreso el proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, el que contempla fuertes rebajas de impuestos y la reintegración del sistema impositivo.
Muestra de aquello es una minuta de 18 páginas, enviada por exfuncionarios del Ministerio de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, a parlamentarios del sector, en el que entregan un duro diagnóstico respecto de los efectos económicos del proyecto, especialmente sobre las finanzas públicas del país.
Así, en el reporte -elaborado entre otros por la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y los excoordinadores de Política Tributaria de la cartera, Nicolás Bohme y Diego Riquelme-, parte enfatizando que la iniciativa propuesta involucra una pérdida de ingresos fiscales del orden de los US$ 4.400 millones anuales en régimen (1,2% del PIB), equivalente a 7% de la recaudación tributaria anual.
Esto, de la mano de la reducción del impuesto corporativo, desde un 27% a un 23%, y la reintegración del sistema tributario de renta.
"Prácticamente la totalidad de los beneficios directos de esta reforma irá a parar al 1,5% más rico de la población. Así, cada uno de los 1.500 contribuyentes de mayores rentas recibirán beneficios anuales superiores a los $ 400 millones anuales", calculan los especialistas.
Por otro lado, agrega el documento, la propuesta del Gobierno incluye una serie de normas que permiten un uso "abusivo o elusivo" del sistema tributario, a las que pueden acceder los grandes contribuyentes, "acentuando su efecto regresivo".
Ahora, al combinar el costo de la reforma con el balance estructural proyectado para 2026, los especialistas estiman una brecha financiera de US$ 14.000 millones, algo más de 4% del PIB, para alcanzar el equilibrio fiscal estructural comprometido por el Presidente para el término de su mandato.
"Las medidas de recaudación propuestas para el proyecto, los recortes de gasto en curso y el efecto recaudación de un eventual mayor crecimiento son del todo insuficientes para cerrar una brecha de estas magnitudes", exponen.
Impacto en crecimiento y gradualidad
El gobierno ha planteado que el propósito de esta reforma es elevar la inversión, la actividad y el empleo. Tales efectos, sin embargo, son "altamente inciertos", dice el texto, pues sus beneficios no requerirán de acción alguna por parte de los contribuyentes, dicen los especialistas.
"De esta forma, la propuesta se apoya sobre la convicción ideológica, sin respaldo empírico sólido, de que, por el sólo hecho de pagar menos impuestos, las empresas y propietarios actuarán en beneficio del país. De no cumplirse esta expectativa, la cuenta deberá ser pagada por todos los chilenos", agregan.
Los expositores también abordan la gradualidad con la que se plantea aplicar algunas de sus medidas, como recortar el impuesto corporativo en un lapso de tres años y reintegrar el sistema al cabo de cuatro, "no hace ninguna diferencia de cara a lo señalado anteriormente ni cambia su lógica maximalista".
"Al contrario, el largo período que requerirían algunas de sus medidas para rendir frutos sólo prolongará los desequilibrios y tensiones distributivas, elevando los riesgos de crisis económica y conflictos sociales, dejando un complejo legado a la administración siguiente", argumentan.
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