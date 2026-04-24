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El cuestionamiento que sacudió la junta del otro holding de la familia Angelini

Esto ocurrió apenas semanas después de que otro grupo de minoritarios, no vinculado al anterior, cuestionara la gestión de AntarChile -la matriz de Empresas Copec- en su junta extraordinaria del 27 de marzo, donde criticaron el aumento del directorio de siete a nueve miembros y pidieron fusionar ambas sociedades.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 15:04 hrs.

<p>El cuestionamiento que sacudió la junta del otro holding de la familia Angelini</p>

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