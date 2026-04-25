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Trump cancela el viaje de los negociadores estadounidenses para las conversaciones de paz con Irán

El presidente dijo que ya no enviaría a Steve Witkoff ni a Jared Kushner a Pakistán.

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 13:05 hrs.

Trump Estados Unidos Israel Irán guerra conflictos internacionales
<p>Trump cancela el viaje de los negociadores estadounidenses para las conversaciones de paz con Irán</p>

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