Trump cancela el viaje de los negociadores estadounidenses para las conversaciones de paz con Irán

El presidente dijo que ya no enviaría a Steve Witkoff ni a Jared Kushner a Pakistán.

Donald Trump ha cancelado el viaje de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para mantener conversaciones de paz con Irán.

El presidente estadounidense declaró el sábado en Truth Social que había cancelado la visita porque habría sido una pérdida de tiempo.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes”, dijo Trump en la publicación.

“¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su “liderazgo”. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”

Se esperaba que el enviado estadounidense y el yerno de Trump partieran el sábado hacia Islamabad.

El anuncio de Trump se produjo horas después de que Abbas Araghchi , ministro de Asuntos Exteriores de Irán, abandonara Pakistán tras reunirse con funcionarios paquistaníes, quienes presionan para que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Posteriormente, Araghchi declaró en una publicación en X que había “compartido la postura de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Aún está por verse si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia”.

La decisión de Trump de cancelar el viaje supone el último revés en las negociaciones entre Washington y Teherán, que Pakistán ha estado facilitando.

Las conversaciones previas en Islamabad, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, concluyeron sin avances tras 21 horas. Entre los puntos conflictivos se encuentran el destino de las reservas de uranio enriquecido de Irán y el futuro de su programa nuclear, así como la gobernanza del estrecho de Ormuz. No se esperaba que Vance viajara a Pakistán para esta ronda de conversaciones.

Irán había descartado previamente las esperanzas de nuevas negociaciones con funcionarios estadounidenses.

“No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán se transmitirán a Pakistán”, escribió el viernes Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la plataforma de redes sociales X.

Trump se enfrenta a una intensa presión política interna para alcanzar un acuerdo de paz. La guerra ha provocado un alza vertiginosa en el precio mundial del petróleo y el gas, así como de otras materias primas como los fertilizantes, en un momento en que el estrecho de Ormuz, que desempeña un papel fundamental en el comercio mundial como ruta marítima crucial, permanece prácticamente cerrado. El barril de crudo Brent, de referencia mundial, se cotiza actualmente a 105,88 dólares, frente a los aproximadamente 75 dólares que costaba antes del inicio de la guerra.