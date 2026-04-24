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Las donaciones de Nicolás Ibáñez al proyecto conservacionista que maneja en Escocia

El 31 de marzo pasado Kilchoan Melfort Trust publicó sus balances en Reino Unido, correspondientes al ejercicio terminado en 2024.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 12:30 hrs.

empresarios Conservacionismo ambiental Chile Europa
<p>Las donaciones de Nicolás Ibáñez al proyecto conservacionista que maneja en Escocia</p>

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