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Industria del salmón concentró más de 90% de las exportaciones de la Región de Los Lagos en el primer trimestre, con envíos por más US$ 1.900 millones

Los retornos regionales registraron un alza de 5,7% entre enero y marzo. Estados Unidos se consolidó como el principal destino comercial y China reportó el mayor incremento con un salto de 187,2% en sus compras del producto local.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 19:20 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur Salmones Acuícola exportaciones
<p>Industria del salmón concentró más de 90% de las exportaciones de la Región de Los Lagos en el primer trimestre, con envíos por más US$ 1.900 millones</p>

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