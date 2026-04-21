Industria del salmón concentró más de 90% de las exportaciones de la Región de Los Lagos en el primer trimestre, con envíos por más US$ 1.900 millones
Los retornos regionales registraron un alza de 5,7% entre enero y marzo. Estados Unidos se consolidó como el principal destino comercial y China reportó el mayor incremento con un salto de 187,2% en sus compras del producto local.
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La Región de Los Lagos registró exportaciones por sobre los US$ 2 mil millones durante el primer trimestre, lo que representa un crecimiento de 5,7% respecto del mismo periodo del año pasado. En este escenario, la industria del salmón se consolidó como el principal producto de despacho a mercados internacionales, aportando US$ 1.900 millones, equivalente a 90,8% de los envíos.
Esta cifra, entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), representa un crecimiento interanual de 20,7% para el sector salmonero.
Durante febrero, el peso de la actividad salmonera fue aún más evidente, concentrando 83,2% del total regional. En este período, los envíos de Los Lagos sumaron US$ 694,1 millones, impulsados por un incremento de 9.3% del sector industrial, donde los alimentos representan prácticamente la totalidad de la canasta.
Demanda internacional
Los datos muestran que Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial para los exportadores de la región, con una participación de 31,3% en febrero.
Así, el mercado norteamericano consolida la base de los retornos económicos regionales, que se han abierto también camino en Asia, segundo destino exportador y donde Japón se posiciona como el de mayor relevancia, con 19,4% de las salidas locales, lo que reafirma la fuerte vinculación de la matriz productiva del sur de Chile con las potencias de Asia-Pacífico.
Sin embargo, el mayor dinamismo del comercio internacional lo protagonizó China, país que concentró el 7,7% de las exportaciones totales, impulsado por un comportamiento de compra particularmente activo, registrando una fuerte expansión interanual de 187,2% específicamente en sus internaciones de salmón local. Este explosivo incremento en los pedidos chinos ha sido fundamental para viabilizar la estrategia de diversificación de destinos que empuja el sector acuícola, permitiendo a la industria mitigar las fluctuaciones internacionales y asegurar la rentabilidad de sus operaciones comerciales.
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