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Centro de reciclaje de Aceros AZA procesará 18 mil toneladas de chatarra anuales desde Puerto Montt

Con una inversión de US$ 1 millón, la mayor productora de acero verde de Chile proyecta recolectar 1.500 toneladas mensuales de residuos metálicos para fortalecer el suministro en el sur del país.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 16:55 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur reciclaje medioambiente
<p>Centro de reciclaje de Aceros AZA procesará 18 mil toneladas de chatarra anuales desde Puerto Montt</p>

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