Centro de reciclaje de Aceros AZA procesará 18 mil toneladas de chatarra anuales desde Puerto Montt

Con una inversión de US$ 1 millón, la mayor productora de acero verde de Chile proyecta recolectar 1.500 toneladas mensuales de residuos metálicos para fortalecer el suministro en el sur del país.

La principal productora de acero verde en Chile, Aceros AZA, inauguró oficialmente su cuarto centro de reciclaje, ubicado en Puerto Montt, Región de Los Lagos. La infraestructura está diseñada para capturar y procesar 18 mil toneladas de chatarra ferrosa al año.

Con una inversión de US$ 1 millón, la compañía busca optimizar sus costos logísticos y consolidar su modelo de economía circular en el sur del país, integrando a sectores productivos y a recicladores de base en una cadena de valor de alto impacto económico y ambiental.

El nuevo centro establece un plan de adquisiciones mensuales cercano a las 1.500 toneladas de residuos metálicos y se suma a los centros ya operativos en Antofagasta, Concepción y Temuco, permitiendo a la compañía reducir la huella de carbono asociada al transporte y mejorar la eficiencia en la recolección de excedentes industriales provenientes de la acuicultura, astilleros y la construcción.

La red de AZA está compuesta por 26 centros, los tres ya mencionados, además de Puerto Montt, procesan chatarra, y los restantes, de menor escala, se conectan con los centros principales. Todo el material recolectado por esta red es transportado a la planta de la compañía en Colina, donde es fundido y transformado en acero verde.

Juan Antonio Osses, gerente de Compras Metálicas de Aceros AZA, destacó la relevancia de este nodo para la eficiencia operativa de la empresa. "Con esta apertura reforzamos nuestro compromiso con la economía circular y la generación de oportunidades para el desarrollo local. Esta instalación nos permite articular de mejor manera la oferta de chatarra ferrosa en la región y facilitar su incorporación al proceso productivo de nuestro acero verde".

Cadena de valor

Desde el punto de vista del mercado local, el impacto económico se traduce en la formalización y dinamización de la oferta de residuos. Actualmente, los recicladores de base aportan 30% del material recibido en la planta de Puerto Montt, integrándose directamente a una cadena que transforma desechos en insumos para obras de infraestructura de gran envergadura.

AZA ya es proveedor de acero para proyectos importantes de Los Lagos como el Puente Chacao y el Hospital de Puerto Varas, obras que han permitido revalorizar los residuos generados en la zona para convertirlos en material de construcción dentro del mismo territorio.

Con una capacidad instalada a nivel nacional de 580 mil toneladas anuales y el uso de energía 100% renovable, Aceros AZA busca que este nuevo centro de acopio fortalezca su posición competitiva. Al procesar localmente los excedentes de la Región de Los Lagos, la empresa no sólo asegura el suministro para su producción de acero de baja emisión, sino que incentiva un mercado de valorización de residuos que proyecta un crecimiento sostenido para los proveedores y pequeñas empresas recolectoras de la zona austral.