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Gonzalo Said y la muerte de su hija: “Uno aprende a vivir con la pena, la fe te ayuda”

En una entrevista muy personal, el presidente de Embotelladora Andina habla de la inesperada muerte de su hija mayor hace dos años. También muestra flancos menos conocidos de él, como ser un chef aficionado que tiene un Instagram de cocina desde 2018. Y se refiere al rol clave que él le da a los afectos en la empresa: “Los empresarios deberíamos hacer que nos conozcan más, porque al final somos seres humanos, que tenemos los mismos problemas comunes”.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Gonzalo Said y la muerte de su hija: “Uno aprende a vivir con la pena, la fe te ayuda”</p>

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