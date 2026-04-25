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Pilar Dañobeitía, presidenta de SMU: “Nuestros accionistas están convencidos de que quieren seguir invirtiendo”

La compañía acaba de informar un plan trienal por $ 370 mil millones, que incluye tres nuevos centros de distribución en Chile, más tiendas, y afianzar presencia en la zona norte de Perú, en Piura. Lo financiarán con el resultado operacional de la compañía, dice la mandamás de la firma que es controlada por sociedades del grupo que lidera Álvaro Saieh. Frente a las públicas dificultades que ha enfrentado este empresario, Dañobeitía no elude contestar y descarta que hayan afectado los planes de la supermercadista. “En ningún caso hemos sentido que tenemos planes inconclusos”, dice.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Pilar Dañobeitía, presidenta de SMU: “Nuestros accionistas están convencidos de que quieren seguir invirtiendo”</p>

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