El cobre alcanza su máximo en más de tres semanas antes de la reunión entre EEUU e Irán y mientras sopesa demanda de China

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5% a US$ 5,77 por libra.

Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más alto en más de tres semanas, mientras los inversionistas sopesan los indicios de una mejora de la demanda en China —el principal consumidor mundial de metales— frente a la incertidumbre sobre el frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

El contrato referencial a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,5%, a US$ 12.742,5 por tonelada o US$ 5,77 por libra, a las 0930 GMT, tras tocar su nivel más elevado desde el 8 de marzo, a US$ 12.780. Se espera que cierre la semana con un alza superior al 3%.

El cobre de la LME ha mejorado un 9% desde el 23 de marzo, cuando tocó un mínimo de más de tres meses, gracias a las esperanzas de que termine la guerra en Oriente Medio, que está perjudicando a la economía mundial y a la demanda de metales.

"No creo que haya ganas de intentar posiciones largas cuando existe el riesgo de un deterioro antes de esas negociaciones en Islamabad", afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

Los inversionistas se mostraban cautos ante la posibilidad de que el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vea sometido a nuevas tensiones el viernes, un día antes de que se reúnan para negociar en Pakistán.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,6%, a 98.440 yuanes (US$ 14.409,72) la tonelada, cerrando la semana con un alza del 2,1%.

El mercado se veía respaldado por indicios de una mejora de la demanda en China, donde las existencias de cobre en los almacenes supervisados por la SHFE cayeron un 11,5% esta semana, tras haber descendido un 37% desde el 9 de marzo.